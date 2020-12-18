حماية المستهلك تنظم 68 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق

غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 68 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وبينت الوزارة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها امس ان طواقمها تمكنت من تحرير 3 محاضر ضبط بحق مخبزين وصيدلية لوجود مواد منتهية الصلاحية وعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية ، وتنفيذ 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية.

كما قامت مديرية المعادن الثمينة بتنظم 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

بدورها ، عقدت دائرة التنمية الصناعية لقاءا مع مديرية الدفاع المدني لدراسة مواصفات البودرة المستخدمة في الإطفاء.

وأكدت الوزارة انه تم التركيز في الجولات على المطاعم والمصانع والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.