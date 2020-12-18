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خلال قمع مسيرة منددة بالاستيطان

مستوطنون يفتحون النار صوب الصحفيين شمال شرق رام الله

18 كانون أول / ديسمبر 2020 02:11

ارشيف
ارشيف

غزة - الرأي

قمعت قوات الاحتلال، رفقة عدد من المستوطنين، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الصحفيين، وهاجموا المواطنين الذين خرجوا في المسيرة التي انطلقت من وسط القرية صوب منطقة "راس التين" التابعة لأراضي قرية كفر مالك شرقًا، تنديدًا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة، دون وقوع إصابات.

يذكر أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من الاحتلال ومستوطنيه، وكان آخرها محاولة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي كفر مالك، التي تعد أراضيها مشتركة مع المغير، حيث تشهد مواجهات بين فينة وأخرى، ومؤخرا ارتكب الاحتلال جريمة بحق الطفل علي أبو عليا (13 عاما)، حيث أطلق الرصاص الحي تجاهه ما أدى إلى استشهاده.

وتتعرض المغير بشكل دائم لهجوم من المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال؛ بهدف الاستيلاء على أراضي القرية، ويهاجم مستوطنو "جبعيت" المقامة على أراضيها المزارعين بشكل متواصل في منطقتي عين سامية ومرج الذهب.

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