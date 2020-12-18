إسقاط طائرة مراقبة تابعة لجيش الاحتلال بمواجهات كفرقدوم

رام الله - الرأي

اندلعت مواجهات عنيفة في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية عقب انتهاء صلاة الجمعة وانطلاق المسيرة الأسبوعية باتجاه المدخل المغلق منذ عام 2003.

وأسقط الشبان الفلسطينيون طائرة مراقبة صغيرة تابعة للاحتلال في منطقة المواجهات، وسيطر المتظاهرون عليها وقاموا بتحطميها وإلقائها باتجاه الجنود، ما أثار الفرحة في صفوف المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وهرع جنود الاحتلال إلى منطقة سقوط طائرة المراقبة.

وذكرت مصادر محلية أنه بعد سقوط طائرة المراقبة تم إرسال تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال اقتحمت منطقة المواجهات، وشرع الجنود بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت بكثافة.

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية: إن "سقوط الطائرة التي كانت تراقب المتظاهرين وتقوم بتصويرهم رفع من معنويات المشاركين في المسيرة، وأصيب العشرات بحالات الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز.