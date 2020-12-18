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النيابة العامة تحقق في 311 قضية متنوعة تحقيقا للامن والاستقرار

18 كانون أول / ديسمبر 2020 03:15

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غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 311 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي في ظل جائحة كورونا 

وبينت النيابة خلال الموجز اليومي لعملها امس الخميس 17/12/202 ان القضايا تنوعت ما بين، 15 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،  296قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، في حين لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات عامدة  إلى توقيف 41 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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