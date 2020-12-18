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خلال اليومين الماضيين

عجز يطرأ على جدول توزيع الكهرباء بعد وصول العجز لـ53%

18 كانون أول / ديسمبر 2020 06:46

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غزة – الرأي:

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، أن مستوى الطلب على الطاقة خلال اليومين الماضيين.

وقالت الشركة في بيان لها وصل "وكالة الرأي"، "إن مستوى الطلب ارتفع في ظل المنخفض الجوي الحالي و الحجر المنزلي مما أدى لزيادة الأحمال وبالتالي فقد سجلت أجهزة القياس نسبة عجز في جدول الكهرباء المعمول به في المحافظات كافة".

وأكدت أن جواقمها تبذل جهود كبيرة من أجل توزيع الكهرباء على المواطنين بالتساوي و التعامل مع كم كبير من الإشارات والتبليغات بالخصوص.

وأوضحت الشركة أن مركز الاستعلامات التابع للشركة استقبل مئات الاتصالات خلال اليومين الماضيين من قبل المواطنين وتعامل معها عبر فرزها وتحويلها للجهات المختصة للتعامل معها.

وذكرت أن أجهزة القياس سجلت عدد من البيانات المتعلقة بحالة الكهرباء في قطاع غزة على النحو الآتي:
سجل الطلب (الاحتياج) هذه الليلة قرابة(424)ميجاوات فيما المتوفر من كهرباء قرابة (197) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (53.5%)، وبالتالي انعكس ذلك بشكل مباشر على جدول توزيع الكهرباء .

وأضافت الشركة "استنادا للمعطيات السابقة وبسبب ظروف الحجر الصحي تؤكد الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية".

وأشارت إلى أنها تعمل جاهدة لتطوير منظومتها الكهربائية لاستثمار أمثل للطاقة الواردة إليها والتي من المتوقع أن تنعكس ايجابا على جدول توزيع الكهرباء خلال هذا الشتاء وبالتالي سد جزء من العجز المتولد عن الاحتياج الكبير للطاقة.

ودعت الشركة جمهور المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء قدر الامكان والإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة.

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