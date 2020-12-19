5 علاجات بسيطة تساعدك فى التخلص من قشرة الرأس بالشتاء

قشرة الرأس في الشتاء هي أحد المشاكل التي تزعج الكثيرين، فهى ناتجة عن جفاف فروة الرأس وتسبب حكة فروة الرأس المفرطة كما تؤدي إلى تساقط الشع.

ويجب استخدام منتجات العناية بالشعر المناسبة قد تحتاج أيضًا إلى تغيير نمط حياتك إلى حد كبير يتضمن نظامًا غذائيًا صحيًا متوازنًا وتمارين بدنية، وسوف تحتاج إلى العناية بجسمك وكذلك صحتك العقلية لأن الإجهاد يمكن أن يسبب قشرة الرأس أيضًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تسبب قشرة الرأس فى جفاف جذور الشعر تمامًا، لذا يجب أن تمد شعرك بالرطوبة التي يحتاجها خلال موسم البرد، ومن الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس الاستحمام بماء ساخن بدرجة مرتفعة، وقلة استخدام الفرشاة، والهواء البارد وعدم وجود رطوبة، من السهل الوقاية من قشرة الرأس في الشتاء إذا اتبعت روتينًا جيدًا للعناية بالشعر والتزمت به يوميًا.

العلاجات التي ستساعدك على التخلص من قشرة الرأس في فصل الشتاء



قم بتزييت شعرك: قم بتزييت شعرك ثلاث مرات على الأقل قبل كل حمام هذا يسهل الدورة الدموية في فروة رأسك ويوفر أيضًا الرطوبة التي يحتاجها شعرك في هذا الموسم يجعل التزييت شعرك ناعمًا وناعمًا ويمنع فروة رأسك من التقشر والجفاف.

تناول طعامًا صحيًا: النظام الغذائي الجيد هو مفتاح الشعر الصحي تناول طعامًا مناسبًا مثل البيض والأسماك والبازلاء والجزر والخضروات وشرب الكثير من الماء، النظام الغذائي المتوازن يمنح شعرك التغذية المطلوبة ويجعله يبدو صحياً وجميلاً.

مشط شعرك: مشطي شعرك بشكل متكرر للحفاظ على تدفق الدم للحصول على فروة رأس صحية، فروة الرأس جيدة التغذية تمنع تساقط الشعر وقشرة الرأس كما أنه يساعدك على التخلص من التقشر والحكة.

ابعد عن الاجهاد: الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر يؤدي تناول الكثير من الضغط والضغط الذهني إلى تفاقم قشرة الرأس مارس اليوجا والتأمل واحصل على قسط كافٍ من النوم للابتعاد عن الشعر الباهت والتالف ابتعد عن السلبية.

تناول كميات أقل من السكر: الإفراط في تناول السكر ضار بشعرك يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تقشر فروة الرأس مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس استهلك العسل بدلاً من السكر وقلل من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السكر.