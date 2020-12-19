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بعد عام كامل.. العثور على طفل مفقود في بريطانيا

19 كانون أول / ديسمبر 2020 06:53

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بعد عام من الأسى والحزن، عثرت السلطات على طفل صغير ظل مفقودا لمدة عام كامل، وأعادته لوالده الذي لم يفقد الأمل في العثور عليه.

وكان الطفل إيمانويل بيندارا، البالغ من العمر عامان فقط، قد اختفى نهاية العام الماضي، بعد أن أخذته والدته لقضاء عطلة ناهية الأسبوع برفقتها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان من المفترض أن تقضي والدة الطفل، المنفصلة عن والده، نهاية شهر نوفمبر 2019 مع ابنها، لكنها أخذته واختفت معه منذ أكثر من عام.

ومنذ حينها بدأت السلطات البريطانية عملية البحث عن الطفل من دون فائدة، قبل أن تكتشف أن والدة الطفل الألمانية، لديها ارتباطات بمناطق في ألمانيا والنمسا وسويسرا، مما وسع دائرة البحث إلى هذه الدول.

وأكد القضاء البريطاني، الخميس، أنه تم العثور على إيمانويل أخيرا في ألمانيا، وتمت إعادته إلى والده في بريطانيا، بعد عام من البحث.

وكان القاضي البريطاني المسؤول عن قضية الطفل المفقود، قد أصدر مناشدة طارئة الشهر الماضي، لتكثيف عملية البحث عن إيمانويل.

ولم تكشف السلطات حتى الآن تفاصيل عملية العثور على الطفل المفقود في ألمانيا.

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