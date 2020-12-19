العثور على أقدم حقول الأرز في العالم

تم اكتشاف أقدم حقول أرز في العالم في الصين، والتي بحسب تقديرات الخبراء كانت تزرع منذ أكثر من 6000 عاما، وتم العثور على الحقول القديمة المزينة بألواح خشبية في مدينة بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين ويقال إنها تغطي حوالي 222 فدانًا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال علماء الآثار إن الحقول كانت لها أشكال مختلفة عبر ثلاث فترات ما قبل التاريخ امتدت لحوالي 2000 عام ، ويعود أقدمها إلى حوالي 4300 قبل الميلاد، وقبل الاكتشاف الأخير ، كان الخبراء قد وضعوا حقول الأرز الأولى منذ حوالي 3000 عام.

من المعروف ان الأرز له مكانته المميزة في حياة للصينيين منذ آلاف السنين، وتستمر حقول الأرز أو زراعة الأرز الرطب، في ظروف مستقرة ليست شديدة الحرارة أو البرودة، وتغمر الحقول بالمياه خلال مواسم النمو وبدون الاعتماد على تكنولوجيا حديثة، وكان يستغرق حصاد المحاصيل يدويا وقتا طويلا وشاقا، وقامت الدراسات السابقة بتحليل الحمض النووي للأرز القديم الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 2000 عام ومقارنة النتائج بنتائج اليوم.

الأرز

ووفقاً للتقارير الصحافية فقد ظهرت النتائج أن البشر الأوائل تناولوا طعامًا مختلفًا من الأرز، بدلًا من الصنفين المعروفين وهم الجابونيكا والإنديكا، وتم الإعلان عن أحدث الاكتشافات من قبل معهد مقاطعة تشجيانج للآثار الثقافية والآثار ومعهد نينجبو لبحوث إدارة التراث الثقافي، وكانت الحقول القديمة قد كشفت عن قطع أثرية لثقافة العصر الحجري الحديث التي ازدهرت في الصين من 5500 قبل الميلاد إلى 3300 قبل الميلاد.

وتم اكتشاف 5 مواقع لقرى بشرية من عصور ما قبل التاريخ في منطقة واحدة في حقول الأرز، ويخطط الفريق لاستكشاف الأجزاء الاخرى من الحقل الضخم مع البحث عن مستوطنات تتطابق مع حقول الأرز القديمة في موقع شياو.

في عام 2017،عثر باحثون على بقايا أرز عتيقة تدل على أن زراعة الحبوب قد بدأت قبل نحو 10 آلاف سنة في الصين، إذ تختلف القشرة الخارجية للأرز، التي تشبه الحراشف السمكية، بين الأرز البري والزراعي، الأمر الذي قادهم إلى هذه النتائج.

وقال الباحثون إنهم توصلوا لهذه النتيجة بعد معرفة تاريخ بقايا أرز عثروا عليها بالقرب من مصب نهر اليانغتسي بالقرب من مدينة شنغهاي باستخدام الكربون المشع، كما تم التوصل إلى أن خلايا الأرز العتيقة التي عثروا عليها تحتوي على آثار الزراعة البشرية حسبما أوضح الباحثون في دراستهم