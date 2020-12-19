الطقس: أجواء غائمة اليوم وارتفاع على درجات الحرارة غداً

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.