ثلاثة قتلى في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

الداخل المحتل – الرأي:

قتل ثلاثة أشخاص، أمس الجمعة، في جريمتي إطلاق نار داخل باقة الغربية وعند أحد مداخلها، ليرتفع عدد القتلى العرب خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة إلى 18.

وقال موقع "عرب ٤٨" إن القتلى هم: أمير أبو حسين (25 عامًا) من باقة الغربية، وأحمد (33 عامًا) ومحمّد (41 عامًا) جميل شرقيّة من قرية جت، وهما خالا ضحيّة إطلاق النار في مركز المدينة (أبو حسين).

وذكر أن الجريمة الأولى: وقعت في مركز المدينة، حيث دخل مسلّح إلى متجر الشاب أمير أبو حسين وأطق النار عليه، وذكرت مصادر طبيّة أنّ الشاب نقل لتلقي العلاج في مشفى هيلل يافه، وهو يخضع لأجهزة التنفّس الصناعي.

وفي وقت لاحق فجر اليوم، السبت، أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثرا بجراحه الحرجة، بعد فشل محاولات إنقاذه.

أمّا الجريمة الثانية، فوقعت لاحقًا أثناء نقل المصاب إلى المشفى، عند مدخل المدينة من جهة شارع 9، وقتل فيها محمّد وأحمد شرقيّة اللذان كانا يستقلان سيارتهما الخاصّة المرافقة لسيارة الإسعاف إلى المشفى، لنقل ابن شقيقتهما، ضحيّة إطلاق النار في الجريمة الأولى.

وذكر شهود عيان أن سيارة الإسعاف تعرّضت لإطلاق نار أيضًا، حيث بين شريط فيديو مصور الجريمة والشابين وهما ينزفان حتى فارقا الحياة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.

وبمقتل الضحايا الثلاثة في باقة الغربية، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 98، بينهم 16 امرأة.