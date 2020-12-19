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تواصل الإغلاق الكامل في غزة لليوم الثاني

19 كانون أول / ديسمبر 2020 11:28

غزة – الرأي:

يتواصل فرض الإغلاق الكامل لليوم الثاني على التوالي في قطاع غزة؛ ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنتشر قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمتابعة تطبيق الإغلاق الكامل في المحافظات كافة؛ وفق خطة الطوارئ المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويستمر سريان الإغلاق حتى الساعة 7:00 من صباح يوم غد الأحد، ويشمل إغلاق كافة القطاعات والمنشآت باستثناء الصيدليات في نطاق محدد، وحظر التحرك بشكل كامل، باستثناء مركبات الشرطة والأمن، والصحة، والبلديات، والكهرباء.

وتم إجراء الفصل بين محافظات القطاع، كما تم تقسيم كل محافظة إلى مربعات سكنية؛ لتسهيل الضبط والسيطرة.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم "إننا نمر في حالة أكثر خطورة، ولا بد للجميع من التقيد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية".

ولفت إلى وجود التزام من المواطنين بالإجراءات العامة، لكن نريد التزاماً ودرجة وعي أكبر في إجراءات السلامة الشخصية.

وأوضح البزم أن الإغلاق الكامل لفترات طويلة يبقى ضمن الخيارات المطروحة، والإجراءات الحالية هي بديلة عنه في هذه المرحلة.

وأضاف: "نُجري تقييماً للحالة الوبائية مع وزارة الصحة أولاً بأول، ونتخذ ما يلزم من إجراءات في حال كان هناك ضرورة مُلحة لذلك؛ من أجل مواجهة تطورات الحالة الوبائية".

ويتابع أكثر من 10 آلاف عنصر شرطة وأمن تطبيق إجراء الإغلاق على مستوى قطاع غزة.

يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني فرضت الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، ضمن مساعي الحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل معدل الإصابات المرتفع مؤخراً.

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