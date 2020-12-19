أكثر من 76 مليون إصابة بـ"كورونا" حول العالم

الرأي – وكالات:

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم اليوم السبت حاجز 76 مليونا.

وأظهرت آخر الإحصاءات المتتبعة لعدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم إلى 76 مليونا و28 ألفا و497 إصابة، وعدد الوفيات مليونا و681 ألفا و521، والمتعافين 53 مليونا و299 ألفا و788.

وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالوباء، تقترب أعداد الإصابات من 18 مليونا، بواقع 17 مليونا و888 ألفا و353 إصابة، في حين سجلت أعداد الوفيات 320 ألفا و845.

وفي الهند، الدولة الثانية عالميا من حيث أعداد الإصابات، سجّلت السلطات الصحية 10 ملايين و4835 إصابة، و145 ألفا و171 وفاة.