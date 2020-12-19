وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 11 وفاة و876 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة قتلى في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة اليوم وارتفاع على درجات الحرارة غداً وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أقدم حقول الأرز في العالم وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تواصل حصر الأضرار الناجمة عن المنخفض الأخير وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال وبلدية بيت لاهيا تواصلان إصلاح الشوارع الترابية بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية إعدام قبطان "استمع لمحطة إذاعية أجنبية" وكالة الرأي الفلسطينية بعد عام كامل.. العثور على طفل مفقود في بريطانيا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

أكثر من 76 مليون إصابة بـ"كورونا" حول العالم

19 كانون أول / ديسمبر 2020 11:53

الرأي – وكالات:

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم اليوم السبت حاجز 76 مليونا.

وأظهرت آخر الإحصاءات المتتبعة لعدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم إلى 76 مليونا و28 ألفا و497 إصابة، وعدد الوفيات مليونا و681 ألفا و521، والمتعافين 53 مليونا و299 ألفا و788.

وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالوباء، تقترب أعداد الإصابات من 18 مليونا، بواقع 17 مليونا و888 ألفا و353 إصابة، في حين سجلت أعداد الوفيات 320 ألفا و845.

وفي الهند، الدولة الثانية عالميا من حيث أعداد الإصابات، سجّلت السلطات الصحية 10 ملايين و4835 إصابة، و145 ألفا و171 وفاة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مركز النشاط النسائي " يبدأ عرض عشرة أفلام تعالج قضايا المجتمع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟