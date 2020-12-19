"مركز النشاط النسائي " يبدأ عرض عشرة أفلام تعالج قضايا المجتمع

غزة-الرأي

بدأ "مركز البرامج النسائية" في النصيرات في تنفيذ مشروع "يلا نشوف الفيلم!" والذي تنفذه مؤسسة "شاشات سينما المرأة" بالشراكة مع" جمعية الخريجات الجامعيات"، وجمعية "عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة"، وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي. ويهدف المشروع إلى معالجة قضايا المجتمع الفلسطيني، من خلال عرض 10 أفلام تتناول قضايا مجتمعية معاصرة، جميعها تحتوي على مشاكل المجتمع، ويتطرق إلى الحلول في نهاية كل عرض من خلال النقاش المفتوح مع المشاركين. ونفذ المركز عرض فيلم " دبلة الخطوبة "للمخرجة تغريد العزة وهو فيلم درامي يتحدث عن فترة "الخطوبة" التي تعتبر من أهم الفترات التي يمر بها الشباب من الجنسين، لكونها تمثل فرصة للتعارف والتفاهم واكتشاف الأخلاق والطباع والاستعداد الأساسي لرحلة العمر الطويلة، لكن هناك الكثير من الإشكاليات التي يواجها الطرفان.

ضمن مجتمع فلسطيني معقد بثقافته يتم عقد القران في تلك الفترة ويصبح الخوف من الطلاق إشكالية كبيرة مؤثرة على صنع القرار بالنسبة للفتاة كان من أهم توصيات المشاركين في نهاية اللقاء دعوة الرجال أزواجهن لحضور عروض مشابهة. دعوة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج أزواجهن لحضور الفيلم وعروض مشابهة. تسليط الضوء على القضايا المجتمعية للمرأة و نظرة المجتمع لها وتفعيل دورها بالمجتمع. نشر ثقافة الحوار بين الازواج وبعيدا عن العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي

ومن جانب آخر نفذ المركز عرض فيلم "هيك القانون" للمخرجة فادية صلاح الدين، والذي يتطرق إلى رؤية خلود الفقيه، كأول قاضية شرعية في فلسطين، والتي ترى في قانون الأحوال الشخصية عائق لها في عملها، حيث أنها أصبحت أكثر قرباً، وتلمساً لمعاناة النساء في المحاكم ومن القانون، لكنها مجبرة على الالتزام به بينما النساء في المحاكم فقدن الثقة بهذا القانون. وأكدت مديرة مركز" البرامج النسائية النصيرات " ، أن المشروع جاء في فترة حملة ال16 يوم وهي الحملة العالمية للوقوف على الكثير من انواع العنف ومحاولة علاج مثل هذه القضايا من خلال الوصول لعدد كبير من النساء والرجال وتوعيتهم بضرورة الحد من العنف بأنواعه سواء زواج مبكر أو توعية الخاطبين (الفتاة ،الشاب ) على أن الزواج مشاركة الرجل للمرأة وأنه مسؤولية مشتركة