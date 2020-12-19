مستوطنون يعتدون على مزارعين جنوب الخليل

الخليل – الرأي:

أصيب، اليوم السبت، عدد من المزارعين ورعاة الأغنام، برضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب، في مسافر يطا، جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من مستوطني "متسبي يائير، وسوسيا" المقامتين على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية، ومزارعين عزّل من عائلات الجبارين والنجار والهريني قرب خربة شعب البطم وقرية سوسيا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات.

ويهدف المستوطنين من خلال اعتداءاتهم لإجبار المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم بهدف سرقتها لصالح المستوطنات.