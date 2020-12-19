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بلدية خان يونس تكرم صناع الجمال تقديرًا لجهودهم خلال جائحة كورونا

19 كانون أول / ديسمبر 2020 01:50

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غزة-الرأي

كرمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة صناع الجمال تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء شعبنا من خلال المحافظة على الجوانب الصحية والبيئية في ظل الظروف الراهنة التي خلفتها جائحة كورونا وذلك في ظل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في المجتمع.

وشارك في الفعالية التي أقيمت أمام قلعة برقوق بوسط المدينة، رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم صناع الجمال أ. محمـد الأغا، وفرق صناع الجمال.

بدورة، أكد م. البطة على أهمية جهود موظفي البلدية ومن بينهم "صناع الجمال" في الحفاظ على مدينة خان يونس من خلال القيام بواجبهم على الوجه الأكمل، خلال عملهم على مدار الساعة وفي أوقات الطوارىء والإغلاقات، مشيرًا إلى أن صانعي الجمال نستقي منهم معاني كثيرة من حب الوطن والسهر على راحته، واصفاً إياهم بالفئة "المعطاءة".

وأشار م. البطة إلى أن صناعة الجمال تأتي من خلالهم حيث يزرعون القيم النبيلة ويساعدون في بناء الوطن حيث يواصلون الليل بالنهار ويكدون في عملهم في جمع النفايات وترحيلها للمحافظة على نظافة الشوارع وأحياء المدينة المختلفة، سيما في ظل جائحة كورونا التي تتطلب بذل المزيد من الجهود الصحية للحد من انتشار الوباء في المجتمع.

وأوضح أن فعالية التكريم جاءت تقديراً لجهود "صناع الجمال" المبذولة في خدمة أبناء شعبنا ولمساندة تلك الفئة التي تقدم الكثير من أجل المحافظة على أبناء خان يونس وسلامتهم الصحية وتصنع الجمال بين شوارع وربوع المحافظة، داعياً كافة المؤسسات إلى الاستمرار في دعم الشرائح العمالية ومساندتهم في كافة المجالات، مشيدًا بالطواقم الصحية والشرطية التي تسهر من أجل راحة وصحة وسلامة أمن المجتمع.

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