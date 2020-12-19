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الأوقاف بالضفة تقرر إعادة فتح المساجد وفق إجراءات معينة

19 كانون أول / ديسمبر 2020 07:57

NaJOq
NaJOq

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف بالضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، عن فتح المساجد اعتباراً من فجر يوم غدٍ الأحد، وفق إجراءات معينة في ظل تفشي فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان لها، "إنه تم التنسيق مع الجهات الصحية وأصحاب الاختصاص بفتح المساجد، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية من وجوب الالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية".

وأكدت على ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم الدائم، وحث كبار السّن والذين يعانون من أمراض مزمنة ومن لديه ضعف مناعة على الصلاة في البيوت.

وشددت على ضرورة الالتزام بمسافة بين كل مصلٍ ومصلٍ آخر، بما يحقق البعد الذي يجنب انتقال العدوى ما أمكن، وإحضار كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به .

وبينت أنه سيتم تعليق إقامة خطبة الجماعة والجماعة في المساجد كافة يومي الجمعة والسبت، 25 و26 من الشهر الجاري، إضافة إلى 1 و2 يناير من العام الجديد.

ولفتت إلى أنه سيتم تعليق صلاة الجماعة في مساجد المناطق المصابة والموبوءة لحين زوال الأسباب، بناء على قرارات لجنة الطوارئ المحلية في كل منطقة.

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