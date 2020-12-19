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"كهرباء غزة" توضح سبب الإرباك في جدول التوزيع

19 كانون أول / ديسمبر 2020 09:05

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غزة- الرأي:

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة محمد ثابت، عن سبب الإرباك في جدول توزيع الكهرباء.

وقال ثابت في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى" مساء اليوم السبت، إن جدول توزيع الكهرباء تأثر وساعات الوصل انخفضت بسبب المنخفضات الجوية العميقة واستهلاك المواطنين للكميات المتوفرة خاصة في ساعات الليل، ما سبب عجزًا كبيرًا في الطاقة.

وأوضح ثابت، أنه خلال أيام المنخفض الأخير زاد الاستهلاك لحوالي 550 ميغا وات، في حين أن المتوفر فقط 200 ميغا وات، ونسبة العجز بلغت حوالي 60%، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن المواطن لمس تحسنًا ملحوظًا في ساعات الوصل خلال الأشهر الأخيرة بسبب اعتدال المناخ، وهذا مرتبط بانخفاض الاستهلاك.

وأضاف: "في فصل الشتاء تزيد محطة توليد الكهرباء من إنتاجها ولكن طلب المواطنين واستهلاكهم الكبير يحول دون انتظام الجداول.

وأضاف "في خطط هذا العام عملنا على تركيب قواطع اتوماتيكية على الخطوط الرئيسة الداخلة لغزة، حيث نعمل على التحكم عن بُعد في توصيلات الشبكة، حتى نستطيع التعامل بالشكل الأمثل والسيطرة أكثر خلال فصل الشتاء".

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