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القدرة: نتائج الإغلاق الشامل ستظهر خلال الفترة القادمة

19 كانون أول / ديسمبر 2020 09:17

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661905211

غزة- الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن هناك توقعات بظهور آثار ونتائج إغلاق يومي الجمعة والسبت خلال الفترة المقبلة، حيث من الممكن قياس الإجراء بعد 14 يومًا.

وأشار "القدرة" في تصريحات نشرها موقع صحيفة فلسطين المحلية السبت، إلى أنه من المبكر الحديث عن الآثار والنتائج.

وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الحكومية في غزة، في إطار تثبيط انتشار "كورونا"، وبالتالي إغلاق يومي الجمعة والسبت، جاء للحد من الزيارات والتجمهر.

ودعا لضرورة الالتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية خلال بقية الأسبوع وفي كافة القطاعات، والعمل على تضافر الجهود لكسر سلسلة التفشي.

وشدد على أن كافة الخيارات مطروحة على طاولة البحث، بما فيها الإغلاق الشامل لفترة طويلة، ولكن هناك محاولات لعدم تعطيل حياة المواطنين وقطاعات الأعمال المختلفة.

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