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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2712) الاحد 20/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

التحرير الفلسطينية: سنعيد العلاقات مع واشنطن إذا نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف

350 ألف شيقل غرامات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال العام الجاري

صحة غزة: نمر بمرحلة حرجة وفي ذروة خطورة فيروس كورونا

أوقاف غزة تصدر توضيحًا بشأن "احتفالات الكريسماس"

"التربية": الفصل الدراسي الحالي ينتهي نهاية الشهر القادم

التفكجي: قانون شرعنة البؤر الإستيطانية يهدف لوضع اليد على المزيد من الاراضي وربطها الكبيرة

وزارة الخارجية: جلسة لمجلس الأمن الاثنين لنقاش تقرير خاص بالاستيطان

أخبار إسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

تبدأ اليوم بنتنياهو.. حملة التطعيم باسرائيل ضد كورونا ستعطي ثمارها بعد 3 أشهر

الطيبي: الشرطة الإسرائيلية وحدها مسؤولة عن دحر الجريمة

إسرائيل تصنف جميع دول العالم حمراء

قناة عبرية: لا تقدم في المفاوضات بين الليكود وأزرق - أبيض

مرور 6 أشهر عليها.. تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو

اخبار دولية

إصابات كورونا تتجاوز 74.78 مليون حول العالم والوفيات مليون حالة و674 ألفًا

شكري والصفدي: حل القضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين

وزير الخارجية الأردني: الممارسات الإسرائيلية تقوض كل فرص تحقيق السلام

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: ضرورة إنهاء الانقسام للتغلب على مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد العلاقات مع واشنطن إذا نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف

جيش الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مزارعين في الضفة الغربية

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يحذرون إسرائيل من تداعيات شرعنة 130 بؤرة استيطانية

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل اثنين بمدينة جنين بالضفة الغربية

فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل اثنين آخرين بمدينة جنين بالضفة الغربية

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: ضرورة إنهاء الانقسام للتغلب على مخططات تصفية القضية الفلسطينية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

النقل والمواصلات" تقرر تمديد ساعات العمل في بعض مديرياتها وإغلاق قاعات "التؤوريا"

عائلته تشكك براوية الانتحار وتحمل الاحتلال المسؤولية ..وفاة معتقل

الاحتلال يعتقل شابًا قرب نابلس

القيادة تعلن نيتها إعادة العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حال نفذت ما أعلنت عنه

طالبة في كلية الطب تناشد أهل الخير مساعدتها لإكمال دراستها

"الأوقاف" تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد

باحثون يوصون بتوظيف التكنولوجيا الواعدة في حل المشاكل الطارئة

ملحم: رياض الأطفال مشمولة بالإغلاق والسماح للحضانات بالعمل

الحياة الجديدة

هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب لجنة الافراجات بالاعتذار أمامها

إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

المالكي يؤكد ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي تحضيرا لأي مفاوضات

فتح "إقلم القدس" تكرّم الأسيرة المحررة هدى ياسين

فتح تطلق حملة "شتاء دافئ" في القدس

الأيام

الاحتلال يقمع تظاهرات الجمعة بالرصاص والغاز

اعتداءات المستوطنين تتصاعد: اقتحام منازل ومهاجمة مواطنين ورشق مركبات...

حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

كورونا": 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بينها 997 إصابة سجلت في قطاع غزة

غزة: الحالة الوبائية باتت أصعب وأكثر خطورة

تسمّم عائلة كاملة في مخيم الشاطئ بعد تناول وجبة سمك

الصحة": إغلاق المدارس بُني على المؤشرات الوبائية

تطبيق إلكتروني لحماية النساء من التحرش في فلسطين

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

القدرة: نتائج الإغلاق الشامل ستظهر خلال الفترة القادمة

فلسطين اليوم

سما نيوز

تفاصيل اجتماع "تنفيذية المنظمة" برئاسة الرئيس عباس: القيادة ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة

الطب الوقائي: الوضع في غزة خطير جداً.. ونخشى إصابة أعداد ضخمة لا نستطيع السيطرة عليها

موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما تريده تل أبيب من جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الايراني..

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

"متابعة العزل المنزلي" بغزة: تحويل نحو 30 حالة للمستشفى باليومين الماضيين بسبب أعراض خطيرة

عرب 48

القاهرة: مشاورات لـ"كسر الجمود" في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

المساعدات الإماراتيّة لغزّة ضئيلة.. والترويج واسع

إصابة متظاهرين بالغاز المسيل للدموع بمسيرة كفر قدوم واعتقال شابين بجنين

مستوطنون يعتدون على عدة مناطق في الضفة

غزة: 11 وفاة بكورونا و876 إصابة جديدة

وكالة وفا

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويداهم محلات شمال ...

"الأمن الوطني" يسلم منزلين لعائلتين من بلدة س

السلطة القضائية: استمرار العمل في المحاكم الن

حدث في مثل هذا اليوم

20 كانون أول (ديسمبر)

2002م سرايا القدس تقتل بنيرانها عميد الحاخامين في مستوطنات الصهاينة وتصيب 3 مستوطنين آخرين في قطاع غزة

2002م سرايا القدس تتبنّى عمليّة فدائيّة في مستوطنة "كيسوفيم" وسط قطاع غزة ، أسفر عن مصرع مستوطنٍ صهيوني و جرح آخر

2000م معتقلو حركة حماس و منهم د. عبد العزيز الرنتيسي في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم ، رغم صدور أمرٍ من ياسر عرفات بالإفراج عن بعضهم

1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 681مالذي يشجب قرار "إسرائيل" باستئناف إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة

1983م بعد حصار إسرائيلي دام عدة شهور قاسي وعاني وكابد خلالها رجال المقاومة خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل وامرأة وطفل بزعامة ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة وفي حماية البحرية الفرنسية والمقاتلات الجوية المصرية قاصدين اليمن عبر قناة السويس والأراضي المصرية

1983م خرج الفدائيّون الفلسطينيون من حصار طرابلس بعد حصار صهيونيّ دام عدة شهور، قاسى وعانى و كابد خلالها رجال المقاومة الفلسطينية، خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل و امرأة و طفل يتقدّمهم ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة و في حماية البحرية الفرنسية و المقاتلات الجوية المصرية ، قاصدين اليمن عبر قناة السويس و الأراضي المصرية

1983 م ياسر عرفات (ولد عام 1929) رئيس حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية يغادر لبنان، للمرة الثانية خلال 16 شهراً، على رأس أربعة آلاف من أنصاره بعد اندلاع قتال ضار حول مدينة طرابلس دام عدة أسابيع بين الموالين له والمنشقين عنه، الذين تدعمهم سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص من مدنيين وعسكريين.

1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قرية قزازة (قضاء رام الله).