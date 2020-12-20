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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2712) الاحد 20/12/2020
أخبار فلسطينية
التحرير الفلسطينية: سنعيد العلاقات مع واشنطن إذا نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف
حماس: المسيحيون في قلب النسيج الوطني نفتخر بعلاقتنا بهم
350 ألف شيقل غرامات الاحتلال بحق الأسرى الأطفال العام الجاري
صحة غزة: نمر بمرحلة حرجة وفي ذروة خطورة فيروس كورونا
أوقاف غزة تصدر توضيحًا بشأن "احتفالات الكريسماس"
التنفيذية تدعو الفصائل للالتزام الكامل بما أقره اجتماع الأمناء العامين
عباس يترأس اجتماعا لمنظمة التحرير في رام الله
"التربية": الفصل الدراسي الحالي ينتهي نهاية الشهر القادم
التفكجي: قانون شرعنة البؤر الإستيطانية يهدف لوضع اليد على المزيد من الاراضي وربطها الكبيرة
وزارة الخارجية: جلسة لمجلس الأمن الاثنين لنقاش تقرير خاص بالاستيطان
أخبار إسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا
باراك: انشقاق ساعر عن "ليكود" وانشائه حزبا جديدا يقرب نهاية حكم نتنياهو
كتاب إسرائيلي يكشف كواليس ما قبل توقيع اتفاقيات أوسلو
تبدأ اليوم بنتنياهو.. حملة التطعيم باسرائيل ضد كورونا ستعطي ثمارها بعد 3 أشهر
الطيبي: الشرطة الإسرائيلية وحدها مسؤولة عن دحر الجريمة
إسرائيل تصنف جميع دول العالم حمراء
قناة عبرية: لا تقدم في المفاوضات بين الليكود وأزرق - أبيض
مرور 6 أشهر عليها.. تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو
اخبار دولية
إصابات كورونا تتجاوز 74.78 مليون حول العالم والوفيات مليون حالة و674 ألفًا
أخبار عربية
رئيس البرلمان التونسي: تطبيع المغرب العلاقات مع (إسرائيل) "صدمنا"
شكري والصفدي: حل القضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين
وزير الخارجية الأردني: الممارسات الإسرائيلية تقوض كل فرص تحقيق السلام
وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: ضرورة إنهاء الانقسام للتغلب على مخططات تصفية القضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد العلاقات مع واشنطن إذا نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف
جيش الاحتلال ومستوطنون يعتدون على مزارعين في الضفة الغربية
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يحذرون إسرائيل من تداعيات شرعنة 130 بؤرة استيطانية
الخليج الإماراتية
الصحة الفلسطينية تكشف عن 1750 إصابة بكورونا
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل اثنين بمدينة جنين بالضفة الغربية
فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل اثنين آخرين بمدينة جنين بالضفة الغربية
وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين: ضرورة إنهاء الانقسام للتغلب على مخططات تصفية القضية الفلسطينية
الغد الأردنية
الاحتلال يبني 14 بؤرة استيطانية بالضفة منذ 2011 دون إعلان رسمي
الشرق القطرية
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا غرب جنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الثاني خلال ساعات.. استشهاد الشاب همام جبر بعد اعتقاله من قبل الاحتلال
منظمة الصحة في ورطة.. تفاصيل "التقرير المفقود" بشأن "كورونا"
الاحتلال يبدأ حملة توزيع لقاحات كورونا بنتنياهو
المستوطنون يشنون هجوماً ثالثاً على المواطنين في يطا
انتخاب السلطة الفلسطينية لعضوية مكتب "الجنائية الدولية" التنفيذي
القدس المحلية
النقل والمواصلات" تقرر تمديد ساعات العمل في بعض مديرياتها وإغلاق قاعات "التؤوريا"
عائلته تشكك براوية الانتحار وتحمل الاحتلال المسؤولية ..وفاة معتقل
الاحتلال يعتقل شابًا قرب نابلس
القيادة تعلن نيتها إعادة العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حال نفذت ما أعلنت عنه
طالبة في كلية الطب تناشد أهل الخير مساعدتها لإكمال دراستها
"الأوقاف" تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتبارا من فجر يوم غد
باحثون يوصون بتوظيف التكنولوجيا الواعدة في حل المشاكل الطارئة
ملحم: رياض الأطفال مشمولة بالإغلاق والسماح للحضانات بالعمل
الحياة الجديدة
هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب لجنة الافراجات بالاعتذار أمامها
إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس
المالكي يؤكد ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي تحضيرا لأي مفاوضات
فتح "إقلم القدس" تكرّم الأسيرة المحررة هدى ياسين
فتح تطلق حملة "شتاء دافئ" في القدس
الأيام
الاحتلال يقمع تظاهرات الجمعة بالرصاص والغاز
اعتداءات المستوطنين تتصاعد: اقتحام منازل ومهاجمة مواطنين ورشق مركبات...
حالة وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
كورونا": 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بينها 997 إصابة سجلت في قطاع غزة
غزة: الحالة الوبائية باتت أصعب وأكثر خطورة
تسمّم عائلة كاملة في مخيم الشاطئ بعد تناول وجبة سمك
الصحة": إغلاق المدارس بُني على المؤشرات الوبائية
تطبيق إلكتروني لحماية النساء من التحرش في فلسطين
وكالة صفا
بالفيديو فلسطيني يلقي حارقة باتجاه جندي إسرائيلي من مسافة صفر غربي نابلس
إصابة مزارعين باعتداء مستوطنين بالرصاص والحجارة في الخليل
صرف 700 شيقل لـ13,404 عامل وأسرة متضررة من كورونا الإثنين
الحاج: اعتقال السلطة قامة وطنية كمحسن شريم غير مقبول
الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال
وكالة الرأي الفلسطينية
القدرة: نتائج الإغلاق الشامل ستظهر خلال الفترة القادمة
"كهرباء غزة" توضح سبب الإرباك في جدول التوزيع
الأوقاف بالضفة تقرر إعادة فتح المساجد وفق إجراءات معينة
بلدية خان يونس تشرع بتطوير البنية التحتية لسوق الخان المركزي
الأشغال وبلدية بيت لاهيا تواصلان إصلاح الشوارع الترابية بالشمال
فلسطين اليوم
مسؤول بالصحة :40% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم الأعراض لكنهم سبباً لنقل العدوى
السماك: حكومة اشتية تعمل على أذية قطاع غزة
خبير اقتصادي يوضح الأسباب وراء انخفاض الدولار ويتوقع موعد ارتفاعه
الوزير مجدلاني: صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غداً الأحد
مسؤول "إسرائيلي": "إسرائيل" منفتحة على تعاون عسكري مع حلفائها في الخليج
الصحة: أي مصاب يجب أن يعزل نفسه عن أفراد الأسرة
سما نيوز
تفاصيل اجتماع "تنفيذية المنظمة" برئاسة الرئيس عباس: القيادة ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة
الطب الوقائي: الوضع في غزة خطير جداً.. ونخشى إصابة أعداد ضخمة لا نستطيع السيطرة عليها
موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما تريده تل أبيب من جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الايراني..
المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة
"متابعة العزل المنزلي" بغزة: تحويل نحو 30 حالة للمستشفى باليومين الماضيين بسبب أعراض خطيرة
داخلية غزة: نحن على تواصل مستمر مع الكنائس.. ومن يحاول الاصطياد بالماء العكر لن يجني شيئاً
أسرى "فتح" في سجن نفحة يوجهون رسالة إلى الرئيس عباس
وفاة عاملين فلسطينيين أثناء مطاردتهما من شرطة الاحتلال
الهباش يوضح كيفية عمل المحاكم وديوان قاضي القضاء خلال الفترة القادمة
الصحة الإسرائيلية: نحو 4 آلاف إصابة كورونا جديدة
د. أبو سمره:"بايدن" سيعطّل صفقة القرن وقطار التطبيع..
عرب 48
القاهرة: مشاورات لـ"كسر الجمود" في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
المساعدات الإماراتيّة لغزّة ضئيلة.. والترويج واسع
إصابة متظاهرين بالغاز المسيل للدموع بمسيرة كفر قدوم واعتقال شابين بجنين
مستوطنون يعتدون على عدة مناطق في الضفة
غزة: 11 وفاة بكورونا و876 إصابة جديدة
وكالة وفا
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا ويداهم محلات شمال ...
هيئة الأسرى: أسير قاصر يرفض طلب لجنة الافراجا ...
"الأمن الوطني" يسلم منزلين لعائلتين من بلدة س
السلطة القضائية: استمرار العمل في المحاكم الن
حدث في مثل هذا اليوم
- 20 كانون أول (ديسمبر)
- 2002م سرايا القدس تقتل بنيرانها عميد الحاخامين في مستوطنات الصهاينة وتصيب 3 مستوطنين آخرين في قطاع غزة
- 2002م سرايا القدس تتبنّى عمليّة فدائيّة في مستوطنة "كيسوفيم" وسط قطاع غزة ، أسفر عن مصرع مستوطنٍ صهيوني و جرح آخر
- 2000م معتقلو حركة حماس و منهم د. عبد العزيز الرنتيسي في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم ، رغم صدور أمرٍ من ياسر عرفات بالإفراج عن بعضهم
- 1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 681مالذي يشجب قرار "إسرائيل" باستئناف إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة
- 1983م بعد حصار إسرائيلي دام عدة شهور قاسي وعاني وكابد خلالها رجال المقاومة خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل وامرأة وطفل بزعامة ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة وفي حماية البحرية الفرنسية والمقاتلات الجوية المصرية قاصدين اليمن عبر قناة السويس والأراضي المصرية
- 1983م خرج الفدائيّون الفلسطينيون من حصار طرابلس بعد حصار صهيونيّ دام عدة شهور، قاسى وعانى و كابد خلالها رجال المقاومة الفلسطينية، خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل و امرأة و طفل يتقدّمهم ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة و في حماية البحرية الفرنسية و المقاتلات الجوية المصرية ، قاصدين اليمن عبر قناة السويس و الأراضي المصرية
- 1983 م ياسر عرفات (ولد عام 1929) رئيس حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية يغادر لبنان، للمرة الثانية خلال 16 شهراً، على رأس أربعة آلاف من أنصاره بعد اندلاع قتال ضار حول مدينة طرابلس دام عدة أسابيع بين الموالين له والمنشقين عنه، الذين تدعمهم سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص من مدنيين وعسكريين.
- 1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قرية قزازة (قضاء رام الله).
- 1921م المندوب السامي البريطاني يوافق على إنشاء المجلس الإسلامي الأعلى للإشراف على شؤون الأوقاف والمقدسات في فلسطين.