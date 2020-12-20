"المراقب العام" يواصل جهوده الرقابية خلال تطبيق الإغلاق الكامل

غزة-الرأي

يواصل مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، جهوده الرقابية على عمل الأجهزة الشرطية والأمنية خلال يومي الإغلاق الكامل في قطاع غزة.

وأجرت مكاتب المراقب العام بمحافظات غزة خلال يومي الجمعة والسبت للأسبوع الثاني على التوالي، عدداً من الزيارات والجولات رقابية على الحواجز والمقار الشرطية والأمنية؛ وذلك في إطار الرقابة على تطبيق خطة الإغلاق الكامل لمواجهة انتشار كورونا، ومتابعة أية مخالفات أو تجاوزات.

بدوره، أشاد اللواء ماهر بنات مراقب عام وزارة الداخلية على بالأداء العالي لكافة ضباط وأفراد وزارة الداخلية خلال تطبيق الإغلاق الكامل.

وقال اللواء "بنات"، في تصريح خلال إحدى الجولات، إن وزارة الداخلية لمست التزاماً كبيراً من المواطنين بالإغلاق يومي الجمعة والسبت على مدار أسبوعين متتاليين، مما يُدعم الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأضاف أنه تم القيام بالعديد من الجولات خلال اليومين، والاطلاع على عمل الأجهزة الشرطية والأمنية وتطبيقها للتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة، فيما يتعلق بخطة الإغلاق.

وشملت الجولات عدداً من مراكز الشرطة، وإدارة العمليات والاتصالات بالشرطة، إلى جانب المديرية العامة للعمليات المركزية، وجهاز الشرطة العسكرية، وعشرات الحواجز والنقاط الشرطية والأمنية.

ولفت اللواء "بنات" إلى أنه تمت معالجة عدد من الإشكاليات والملاحظات الميدانية مع جهات الاختصاص، مُشيراً إلى أن ضباط ومنتسبي الوزارة يتبعون أسلوب النصح والإرشاد للمواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات، خلال عملهم في تطبيق تلك الإجراءات.

وشدّد على ضرورة استجابة العناصر الشرطية والأمنية لبعض النداءات والطلبات الطارئة من المواطنين وتسهيل التحرك في حالات الضرورة القصوى، مؤكداً أن وزارة الداخلية وأجهزتها ستقف على الدوام إلى جانب المواطنين كما كانت في كل المحطات.