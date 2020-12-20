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"الانضباط والأمن الخاص" تُجري جولات لمتابعة انضباط الأجهزة ميدانياً

20 كانون أول / ديسمبر 2020 07:13

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غزة-الرأي

أجرت الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص بوزارة الداخلية والأمن الوطني، جولات على الحواجز الشرطية والأمنية المنتشرة لتطبيق الإغلاق الكامل في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت.

تأتي تلك الجولات، التي استمرت على مدار اليومين في كافة المحافظات -؛ لمتابعة انضباط الضباط والعناصر والتزامهم بالإجراءات المتخذة وتعليمات قيادة وزارة الداخلية بالخصوص، ومتابعة أية مخالفات انضباطية.

بدوره، أثنى العميد سامي زقوت مدير عام الانضباط والأمن الخاص على حالة الانضباط والمستوى العالي من الأداء لضباط وأفراد وزارة الداخلية خلال تطبيق الإغلاق الكامل.

وأضاف العميد زقوت، في تصريح خلال إحدى الجولات، أن هذا الأداء العالي انعكس إيجاباً على حالة الالتزام الكبيرة من قبل المواطنين بتطبيق الإغلاق والتزام البيوت.

وأكد العميد زقوت أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها وإداراتها تواصل العمل ليلاً ونهاراً في سبيل حماية أبناء شعبنا، وتجنيبهم خطر الوباء، داعياً المواطنين إلى مزيد من الالتزام والتعاون مع الإجراءات المتخذة.

وأضاف أن الإدارات الرقابية في الوزارة تتابع عن كثب كافة الإجراءات والتزام العناصر والضباط بها، وتعمل على معالجة أية مخالفات أو تجاوزات يتم ارتكابها.

يذكر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت فرض الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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