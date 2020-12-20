بلدية خان يونس :استمرار تعقيم شوارع المدينة والمرافق العامة

غزة-الرأي

تواصل الطواقم المختصة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حملات تعقيم الشوارع الرئيسة والمرافق العامة والأسواق والتجارية وكافة الأماكن بالمدينة وأحيائها ضمن خطة العمل للوصول إلى كافة المواقع في إطار الإجراءات الوقائية لمجابهة فايروس كورونا.

بدورها ،قامت صباح امس فرق التعقيم بدائرة الصحة والبيئة بمشاركة رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير ، وطواقم التعقيم.برش مواد التعقيم في محيط قلعة برقوق والمسجد الكبير ومحلات مركز المدينة وفي حي الأمل كذلك.

من جهته ، أكد م. البطة على أن بلدية خان يونس لن تدخر جهدًا من أجل استمرار حملات التعقيم بالرغم من شح الامكانيات بسبب الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن طواقم البلدية على رأس عملها سيما أيام الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت وذلك في قطاعات المياه والنظافة والصرف الصحي وفرق الرش والتعقيم، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا م. البطة كافة المواطنين إلى التقيد بمنازلهم خلال أيام الإغلاق للمساعدة في الحد من انتشار الفايروس في المجتمع، مرسلاً تحياته للطواقم الطبية والشرطية التي تسهر على راحة أبناء شعبنا في ظل الجائحة.