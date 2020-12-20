هنية يعلن عن تقديم منحةً مالية لأندية الدرجتين الممتازة والأولى

غزة-الرأي

أعلن أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بأنه سيقدم منحةً مالية بقيمة (110000$)، لأندية الدرجتين الممتازة والأولى والتي أعلن عنها في وقت سابق.

وقال هنية بأنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة ، إلا أن المجلس الأعلى في غزة عمل جاهداً على توفير المنحة، انطلاقاً من مسؤولياته تجاه أنديتنا ومؤسساتنا الرياضية في ظل ما تعانيه من ظروفٍ مالية صعبة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف هنية بأن المنحة ستصرف يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء الأندية من ترتيب اجراءات الصرف البنكية، مؤكداً بأن المجلس سيعمل جاهداً لتوفير مساعدةٍ مالية لأندية الدرجتين الثانية والثالثة.

وأكد هنية بأنه سيعمل مع رئاسة المجلس الأعلى في المحافظات الشمالية، لصرف منحة السيد الرئيس السنوية خلال الفترة المقبلة، والتي ستساهم بشكل كبير في التخفيف من الأعباء المالية على أنديتنا الرياضية.

