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الصحة تجري جولات متابعة لباصات نقل الموظفين وفق إجراءات السلامة

20 كانون أول / ديسمبر 2020 08:22

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غزة-الرأي

أجرت دائرة النقل والمواصلات في وزارة الصحة ،عدد من الجولات والمتابعة الميدانية لجميع الباصات التي تقوم بنقل الموظفين من الكوادر الصحية من جميع محافظات قطاع غزة الى مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي خلال فترة حظر التجوال وتطبيق الإغلاق الكامل في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت.
تأتي تلك الجولات، التي استمرت على مدار اليومين، للاطلاع ومتابعة اعداد الحمولة بما يتناسب مع اجراءات السلامة والوقاية والتباعد بين الموظفين بما يحقق اجراءات السلامة والحد من نقل العدوى.
وأكد أ. عاطف الرملاوي مدير دائرة النقل المواصلات أن دائرته تواصل العمل ليلاً ونهاراً في سبيل حماية أبناء شعبنا، وتجنيبهم خطر الوباء، مشيداً بمستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وبجهود العاملين في جميع محطات النقل بوزراة الصحة وانتمائهم للعمل في ظل هذه الظروف الصعبة.
وبين أن هذه الجولات تساهم في تذليل العقبات وحل جميع الاشكاليات بالتعاون بين المنسقين وشركات الباصات، والعمل بشكل سريع لمعالجة أية مخالفات أو تجاوزات يتم ارتكابها، مشيدا  بمستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وبجهود العاملين في جميع محطات النقل بوزراة الصحة وانتمائهم للعمل في ظل هذه الظروف الصعبة.
 

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