"إسرائيل" تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

القدس المحتلة - الرأي

بدأت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، اليوم الأحد، حملة تطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب الحملة، فإن أول من سيحصل على التطعيم، هم الطواقم الطبية والعاملون في قطاع الصحة، وكذلك الأشخاص من الفئة العمرية 60 عاما فما فوق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 100 ألف من الطواقم الطبية والمواطنين سجلوا للحصول على التطعيم، وينتظرون دورهم، علما أنه تم توزيع اللقاحات على صناديق المرضى والمستشفيات ومراكز التطعيم في البلاد.

وتأتي حملة التطعيم بعد 10 أشهر من جائحة "كورونا"، وأعلن في آذار/ مارس المنصرم، عن انتشار الفيروس في "إسرائيل" وسجلت نحو 372886 إصابة.

وتعطى الأولية للتطعيم للطواقم الطبية بحسب الترتيب التالي: الطاقم الطبي في المستشفيات، وصناديق المرضى، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومستشفيات الشيخوخة والطب النفسي، وطلاب التمريض والطب الذين يجرون جولات سريرية.