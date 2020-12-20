140 أسيرًا أصيبوا بفيروس "كورونا" منذ بدء الجائحة

رام الله - الرأي:

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس "كورونا" للأسرى بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية من جنين، مشيرا إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بـ"كورونا" .

وأضاف عبد ربه في حديث إذاعي، صباح اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.