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الشؤون الإدارية بالصحة تتابع تقديم الوجبات الغذائية خلال يومي الحظر

20 كانون أول / ديسمبر 2020 11:40

الشؤون الإدارية بالصحة تتابع تقديم الوجبات الغذائية خلال يومي الحظر
الشؤون الإدارية بالصحة تتابع تقديم الوجبات الغذائية خلال يومي الحظر

غزة- الرأي

أكد محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة، أن إدارته تابعت عن كثب تقديم الوجبات الغذائية للمرضى والموظفين في مستشفيات قطاع غزة خلال يومي حظر التجوال متبعين إجراءات السلامة والوقاية وفق بروتوكولات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أشار حاتم الصواف مدير دائرة الخدمات الفندقية إلى آلية توزيع الوجبات التي تتم من خلال التنسيق و المتابعة المستمرة مع المستشفيات لضمان وصول الوجبات الغذائية بشكل صحي و سليم، لافتا الى أن دائرة الخدمات الفندقية تنظم زيارات دورية لجميع المستشفيات تهدف من خلالها تذليل جميع العقبات والعمل على تحسين جودة و مستوى الخدمات المقدمة للجمهور كان آخرها زيارات متابعة إعداد وجبات الطعام خلال فترة منع التجوال.

و بين رئيس قسم الإعاشة والتموين في دائرة الخدمات الفندقية محمود زقوت أنه تم العمل على تقديم نحو (375 )ألف وجبة غذائية منذ ظهور فيروس كورونا في قطاع غزة وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي منها (204) ألف وجبة للمرضى الى جانب (171) ألف وجبة للموظفين.

كما وذكر أن فريق الخدمات الفندقية كان قد نفذ (130) زيارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر2020 لمتابعة عمل المطابخ فيما يخص تجهيز الوجبات الغذائية ، ومتابعة آلية نقلها داخل الأقسام و الإشراف على توزيعها للمرضى والموظفين.

الشؤون الإدارية بالصحة تتابع تقديم الوجبات الغذائية خلال يومي الحظر 131751473_711725949782598_7970778633902087109_n 131929675_506457723631815_3430571724072583160_n
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