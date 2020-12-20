"دائرة اللوازم" بالصحة تواصل جهودها خلال يومي الحظر

غزة- الرأي

أكد محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة أن طواقم اللوازم العامة تابعت وواصلت جهودها خلال يومي الاغلاق الشامل بسحب أسطوانات الأوكسجين من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصداقة التركي وإعادة تعبئتها بما يحقق تلبية الاحتياجات.

وقال بسام برهوم مدير دائرة اللوازم العامة في الإدارة العامة لشؤون الإدارية، إن طواقمه كانت تعمل على مدار الساعة حيث سارعت بارسال (180) أسطوانة أكسجين الى جانب توفيرخزان سائل وزن (711) كيلو لمستشفى غزة الاوروبي وتزويد مستشفى الصداقة التركي ب(28 ) إسطوانة أضكسجين وذلك لتلبية احتياجات مرضى "كـوفيد19" الى جانب تزويد مركز فرز حالات الجهاز التنفسي في مجمع الشفاء الطبي ب(20) أسطوانة أكسجين.



و أفاد حماد أن نقص كميات الأوكسجين يشكل تهديد وخطر حقيقي للمصابين بفيروس "كورونا" إذا ما استمر لساعات طويلة، مما دعا الى تشغيل محطة الأكسجين المركزية في منطقة الشيخ رضوان لسد إحتياج مراكز الرعاية الأولية والمرضى.



وأشاد حماد بجميع الطواقم في دائرة اللوازم العامة التي تتابع تزويد جميع الأقسام المختلفة بالأكسجين اللازم لمرضى "كوفيد 19"، وتعمل على سحب وتعبئة اسطوانات الأكسجين،بما يلبي احتياجات مرضى كورونا في المستشفيات.