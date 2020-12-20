تعليم خانيونس ينظم دورة في مجال "تطبيقات جوجل "

غزة-الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس في مركز التدريب التربوي، دورة في مجال تطبيقات جوجل لموظفي المديرية، والتي استهدفت رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب، وذلك بحضور أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ومدربا الدورة: أ. أحمد الفرا مشرف مبحث التكنولوجيا، وأ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية.

بدوره ، رحب مدير التعليم بالحضور، مؤكداً على أهمية هذه الدورة في توظيف تطبيقات جوجل لتطوير العمل، حيث أن التوجه العام الآن في ظل جائحة كورونا هو العمل عن بعد.

من ناحيته، أشاد أ. العسولي بجهود المدربين، وشكر المتدربين على التزامهم، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة.

وأوضح المدرب الفرا أن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين على استخدام تطبيقات جوجل وتوظيفها، وإنشاء بريد الكتروني على الجيميل، واستخدام برنامج جوجل ميت والزووم.

