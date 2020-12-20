العدل تختتم دورة صياغة المذكرات القانونية وأعمال البحث القانوني

غزة-الرأي

اختتمت وحدة تطوير الاداء المؤسسي بوزارة العدل دورتها التدريبية بعنوان " صياغة المذكرات القانونية وأعمال البحث القانوني" والتي استؤنفت مؤخراً بعد توقف جراء جائحة كورونا.

حيث تضمن اللقاء الأخير مهارات البحث القانوني والذي حاضر فيه وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال عبر تقنية الزووم لأحد عشر قانونياً من العاملين بالوزارة ومرافقها.

بدورها ،قالت إيناس الرنتيسي مدير الوحدة أن اللقاء جاء استكمالا لعدة لقاءات سابقة تم خلالها الحديث حول الشروط الموضوعية والشكلية لكتابة المذكرات القانونية والمذكرات المرافقة للتحقيقات الادارية ومذكرات الدفاع امام المحاكم، مؤكدة أن اللقاءات التدريبية المقررة وفق خطة 2020 التشغيلية والتي لم يتح تنفيذها تم إعادة صياغتها للتوافق مع أهداف الخطة التشغيلية للعام المقبل 2021.



