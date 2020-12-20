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الصحة برام الله: 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بكورونا

20 كانون أول / ديسمبر 2020 04:01

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الأحد، عن تسجيلها 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1518 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 12 حالة  وفاة في الضفة "نابلس 2، الخليل 2، جنين 1، رام الله 2، طوباس 2، سلفيت 2، بيت لحم 1 "، إضافة إلى 12 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (31)، نابلس (151)، ضواحي القدس (33)، الخليل (190)، طولكرم (77)، جنين (133)، بيت لحم (65)، سلفيت (24)، رام الله (135)، قلقيلية (15)، أريحا (13)"، قطاع غزة (560).

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (24)، نابلس (88)، ضواحي القدس (0)، الخليل (192)، طولكرم (103)، جنين (227)، بيت لحم (165)، سلفيت (37)، رام الله (107)، قلقيلية (90)، أريحا (7)، قطاع غزة (478).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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