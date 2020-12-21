صدمات كهربائية وحكة مستمرة.. علامات ألم العصب ثلاثى التوائم



ألم العصب ثلاثي التوائم، هو ألم مزمن يؤثر على العصب، ويحمل الإحساس من الوجه إلى المخ، وإذا كنت تعاني ألم العصب ثلاثي التوائم، فقد يسبب تحفيزًا بسيطًا للوجه، عند تفريش الأسنان أو وضع مساحيق التجميل.



وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد تعاني في البداية نوبات قصيرة خفيفة، ولكن قد يتطور ألم العصب ثلاثي التوائم مسببًا نوبات ألم شديد أطول وبمعدل أكبر، ويصيب ألم العصب ثلاثي التوائم النساء أكثر من الرجال، ويزيد معدل حدوثه عادة في الفئة العمرية الأكبر من 50 عامًا.

وهناك علامات تدل على الاصابة بألم العصب ثلاثى التوائم وهى:





أعراض ألم العصب ثلاثى التوائم



1:نوبات شديدة من الألم والوخز التي تشبه الصّدمة الكهربائية.

2:تنجم نوبات متتابعة من الألم عن بعض الأفعال مثل لمس الوجه أو المضغ أو التّحدث أو غسل الأسنان.

3:تتراوح نوبات الألم المستمرة بين بضع ثوان إلى دقائق معدودة.

4:تستمر سلسلة من النوبات المتعددة لمدة أيام أو أسابيع أو شهور أو أكثر — يمر بعض الأشخاص بفترات دون المعاناة من الألم

5:يمكن أن تشعر بالحكة المستمرة أو الحرق قبل أن تتطور إلى ألم العصب الثلاثي التوائم.

6:ألم في المناطق التي يوجد بها العصب ثلاثي التوائم، متضمنة الخد والفك والأسنان واللثة والشفاه أو بصورة أقل في العين والجبهة.

7:في بعض الأوقات، يصيب الألم جهة واحدة من الوجه، ولكنه نادرًا ما يصيب جانبي الوجه.

8:يتركز الألم في نقطة واحدة أو ينتشر على نطاق أفقي.

يمكن أن يحدث ألم العصب ثلاثي التوائم نتيجة للتقدم في العمر، أو يمكن أن ينجم عن التصلب المتعدد، أو اضطراب مشابه يُتلف الغمد المياليني الذي يوفر الحماية لبعض الأعصاب، ويمكن أن يكون ألم العصب ثلاثي التوائم ناتجًا أيضًا عن وجود ورم ضاغط على العصب ثلاثي التوائم.

ويشعر بعض الأشخاص بألم العصب ثلاثي التوائم نتيجة لآفة في الدماغ أو لتشوهات أخرى وفي حالات أخرى، يمكن أن تكون الإصابات الجراحية أو السكتة الدماغية أو أي صدمات في الوجه هي المسؤولة عن ألم العصب ثلاثي التوائم.