12 نصيحة للوقاية من كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد

يعتبر موسم الشتاء من مواسم انتشار البرد والأنفلونزا بالإضافة إلى نشاط فيروس كورونا، و في ظل مخاوف انتشار أكبر لهذا الفيروس، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news بعض الخطوات الواجب اتباعها، لحماية أنفسنا والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا ونزلات البرد والأنفلونزا الموسمية.

12 نصيحة للوقاية من عدوى كورونا ونزلات البرد

1- تقوية المناعة بتناول ملعقة عسل نحل صباحًا وطبق سلاطة خضراء متكامل وعليه معلقة زيت زيتون وعصير ليمونتين وقطع من التونة والحرص علي المشي نصف ساعة يومًا بعد يوم والإكثار من شرب المياه والسوائل الدافئة مثل القرفة والزنجبيل والينسون وغيرهم.

2- ارتداء الكمامة عند التواجد في أى مكان به أشخاص آخرين.

3- التباعد عن الآخرين دائمًا بأكثر من متر، وعدم المشاركة في أي حفلات أو تجمعات عائلية أو غير عائلية.

4- الامتناع تمامًا عن السلام باليد وتقبيل الأصدقاء .

5- عدم تناول اَي أطعمة أو مشروبات مكشوفة خارج المنزل.

6- عدم مشاركة الآخرين الطعام في نفس الأطباق.

7- الاحتفاظ دائمًا بمناديل ورقية لاستعمالها عند اللزوم والتخلص منها بصورة صحية وعدم إلقائها في الطرقات أو الشارع.

8- البعد عن تناول الشيشة تماما.

9- غسل اليدين والوجه بالماء والصابون بعد العودة مباشرة للمنزل مع الحرص علي ترك الأحذية علي باب المنزل.

10- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك: غالبًا ما تنتشر الجراثيم عندما يلمس الشخص شيئًا ملوثًا بالجراثيم ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه.





11- تجنب شخص المرضى الأن يعتبر الأنفلونزا معدية وتنتشر بسهولة في الأماكن المكتظة، مثل المواصلات العامة والمدارس والجامعات وأماكن العمل.



12- خليك بالبيت..بمعنى أن الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس قد يساعدك بشكل كبير على تجاوز الموجة الثانية من فيروس كورونا، على سبيل المثال يمكنك عمل الخبز فى المنزل والأكلات بشكل عامة دون اللجوء للمطاعم .