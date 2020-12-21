3 أضرار تصيب عينيك عند التحديق فى هاتفك المحمول

أحد أكبر المخاوف في صحة العين اليوم هو السرعة الهائلة التي ينتشر بها العمى لدى كبار السن، فكان هناك الكثير من الدراسات حول سبب ارتفاع العمى في جميع أنحاء العالم، وتحيط أكبر النظريات باستخدامنا اليومي الواسع النطاق للشاشات الرقمية والتحديق فى الموبايل لفترات طويلة.

وحسب ما ذكره موقع eyeq هناك ثلاثة جوانب أساسية لصحة رؤيتك التي تريد حقًا ملاحظتها عندما يتعلق الأمر بتدهور عينيك وهى:

تظهر الدراسات التي أجريت مؤخرًا أن ما يصل إلى عُشر العالم يمكن أن يعاني من العمى بحلول عام 2050. وهذا عدد مذهل من الناس! لكن لماذا؟ وكيف تتأكد من أنك لست من هؤلاء؟

إجهاد العين

أول شيء تريد أن تسأله لنفسك هل تعاني من متلازمة رؤية الكمبيوتر؟، إذا وجدت نفسك تعاني من جفاف في العين أو تعب في العينين أو عدم وضوح الرؤية أو أي نوع من آلام الرقبة والظهر المصاحبة لاستخدامك لأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة - فمن المحتمل أن تكون عيناك تتعرضان لبعض الإجهاد وتتأثر صحة عينيك.

الجزء الأكبر من ارتفاع حالات العمى هو ظهور قصر النظر (قصر النظر). وينتج قصر النظر عن التركيز المستمر على شيء ما أمامك مباشرة لفترات طويلة من الزمن.

بينما نجلس جميعًا نحدق في هواتفنا المحمولة وشاشات الكمبيوتر لساعات في كل مرة. لكن لا يمكننا العيش بدون هذه الأجهزة بعد الآن ، فكيف يمكنك منع الإصابة بقصر النظر؟.

الجواب بسيط جدا، خذ استراحة! انهض وابتعد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو ضع هاتفك جانباً كل 30 دقيقة وتحدث إلى شخص ما، اذهب للخارج وركز على شيء بعيد وامنح عينيك المتعبة بعض الوقت للراحة، تعود على القيام بذلك وسوف تقلل بشكل كبير من فرصة الإصابة بقصر النظر في المستقبل.

تغذية العين

بالطبع ، إجهاد العين ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضر بصرك، تلعب التغذية دورًا كبيرًا في كيفية عمل عينيك أيضًا. تمامًا مثل أي عضو آخر في جسمك ، تتطلب عينيك بعض العناصر الغذائية لتتمكن من العمل بشكل صحيح وشفاء نفسها، توقف عن توفير هذه العناصر الغذائية وستعاني من نفس تدهور صحة العين مثل شخص ما يحدق في شاشة الكمبيوتر طوال اليوم.

النظام الغذائي الصحي للعيون سيشمل الكثير من الخضار والفواكه، هذه رائعة لعينيك لأنها توفر جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها عينيك. إذا الخضار والفواكه ليست خيارا أو كنت تشعر وكأنك تريد أن تتأكد من أنك تحصل على المواد المغذية الصحيحة، ثم يتوجه إلى واحد من العين مخازن الصحة وتسأل طبيب العيون أن تفرض صيغة صحة العين خصيصا لك. هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بمغذيات صحة العين ويمكننا مساعدتك في العثور على أفضلها لك ولعينيك.

ضوء HEV

وصحة العين

هذا الجزء الأخير لم يتم تأكيده بعد، لكنه شيء يجب أخذه في الاعتبار، يهتم العديد من أخصائي البصريات واختصاصي صحة العيون بالضوء الناتج عن شاشات الهواتف المحمولة. قد يؤدي ضوء HEV (ضوء مرئي عالي الطاقة) إلى إتلاف الأجزاء الأكثر حساسية من عينك.

أثناء النهار أو في حالات الإضاءة المناسبة يكون التأثير أقل بكثير، لكن الرسائل النصية على هاتفك ليلاً في غرفة مظلمة على سبيل المثال، قد تسبب ضررًا دائمًا. كما ذكرت من قبل، لم يتم تأكيد هذا بعد، ولكن في كل غطاء محرك السيارة المحتمل ، هناك على الأقل فرصة جيدة جدًا أنه قد يكون متسقًا مع التنكس البقعي ، فلماذا تغامر؟ إذا كنت ستستخدم هاتفك ، فتأكد من استخدامه في غرفة مضاءة جيدًا حيث يتم تقليل تأثير إضاءة HEV.