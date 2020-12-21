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العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة الغربية

21 كانون أول / ديسمبر 2020 08:42

الضفة الغربية - الرأي

عثرت شرطة الاحتلال فجر اليوم، الإثنين، على جثة مستوطنة إسرائيلية (52 عاما) من سكان مستوطنة "تل منشيه"، مقتولة وعليها علامات عنف ملقاة إلى جانب طريق في غابة أم الريحان في شمال الضفة الغربي.

وكانت المستوطنة خرجت ظهر أمس، الأحد، للتنزه في منطقة الغابة ولم تعد إلى بيتها.

وتوقعت شرطة الاحتلال أن تكون خلفية عملية القتل فدائية، فيما يحقق جهاز الشاباك في الأمر. 

ووصلت قوات من جيش الاحتلال وقوات من الشرطة إلى مكان العثور على الجثة، إضافة إلى أفراد وحدة التشخيص الجنائي.

وقال بيان لشرطة الاحتلال إن "أفراد شرطة ومتطوعي وحدة الإنقاذ أجروا عمليات بحث عن المفقودة خلال الليل، بعد ورود بلاغ من عائلتها حول غيابها، وعثرت القوات على المفقودة قبيل فجر اليوم وكانت قد فارقت الحياة وعلامات عنف على جثتها، واستدعي محققو الشرطة والتشخيص الجنائي إلى المكان وبدأوا بجمع قرائن وتنفيذ عمليات تحقيق".

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