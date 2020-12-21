وكالة الرأي الفلسطينية ليل يتعادل سلبيا مع سان جيرمان ويتصدر الدوري الفرنسي وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يقفز إلى وصافة الليغا بثلاثية في إيبار وكالة الرأي الفلسطينية كريستيانو رونالدو يودع 2020 برقم أسطوري جديد وكالة الرأي الفلسطينية العثور على خبير بارز في لقاحات كورونا ميتاً بعد طعنه وكالة الرأي الفلسطينية العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين في قلنسوة وكفرقاسم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة من أجل سرعة استرجاع الملفات بعد تخزينها على الانترنت وكالة الرأي الفلسطينية إيران تصنع جهاز التصوير المقطعي البصري للدماغ
أخبار » عجائب وطرائف

و سقوطه من الطابق 14

العثور على خبير بارز في لقاحات كورونا ميتاً بعد طعنه

21 كانون أول / ديسمبر 2020 08:44

عثرت شرطة مدينة سان بطرسبرغ على عالم روسي بارز، كان يعمل على لقاحات وباء كورونا، ميتاً بجروح من طعنات بعد سقوطه من نافذة منهارة في شقته الكائنة في الطابق الرابع عشر، وفقاً لتقارير إخبارية. وذكرت صحيفة” موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية أن الكسندر “ساشا” كاج
عثرت شرطة مدينة سان بطرسبرغ على عالم روسي بارز، كان يعمل على لقاحات وباء كورونا، ميتاً بجروح من طعنات بعد سقوطه من نافذة منهارة في شقته الكائنة في الطابق الرابع عشر، وفقاً لتقارير إخبارية. وذكرت صحيفة” موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية أن الكسندر “ساشا” كاج

عثرت شرطة مدينة سان بطرسبرغ على عالم روسي بارز، كان يعمل على لقاحات وباء كورونا، ميتاً بجروح من طعنات بعد سقوطه من نافذة منهارة في شقته الكائنة في الطابق الرابع عشر، وفقاً لتقارير إخبارية.

وذكرت صحيفة” موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية أن الكسندر “ساشا” كاجانسكي (45 عاماً) كان يرتدي ملابسه الداخلية عندما سقط حتى وفاته من شقته في الطابق الرابع عشر.

وكشفت الشرطة الروسية أن العالم أُصيب، أيضاً، بطعنات.

وأفادت تقارير أن الشرطة تعتقد أن شجاراً وقع قبل سقوط كاجانسكي من المبنى.

وقالت الشرطة الروسية إنها تحقق في وفاة العالم باعتبارها جريمة قتل محتملة، وأعلنت، ايضاً، بأنها تستجوب رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً كمشتبه به محتمل، وفقاً لموقع “ايه 2 نيوز”.

كاجانسكي، معروف بعمله في أبحاث السرطان، وكان أستاذاً مساعداً في فلاديفوستوك، وأمضى 13 عاماً في إدنبرة (اسكتلندا) حتى عام 2017.

وكان يعمل مؤخراً كمدير لمركز الطب الجينومي والتجديدي في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، وكان يعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مركز النشاط النسائي " يبدأ عرض عشرة أفلام تعالج قضايا المجتمع

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟