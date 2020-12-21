العثور على خبير بارز في لقاحات كورونا ميتاً بعد طعنه

عثرت شرطة مدينة سان بطرسبرغ على عالم روسي بارز، كان يعمل على لقاحات وباء كورونا، ميتاً بجروح من طعنات بعد سقوطه من نافذة منهارة في شقته الكائنة في الطابق الرابع عشر، وفقاً لتقارير إخبارية.

وذكرت صحيفة” موسكوفسكي كومسوموليتس” الروسية أن الكسندر “ساشا” كاجانسكي (45 عاماً) كان يرتدي ملابسه الداخلية عندما سقط حتى وفاته من شقته في الطابق الرابع عشر.

وكشفت الشرطة الروسية أن العالم أُصيب، أيضاً، بطعنات.

وأفادت تقارير أن الشرطة تعتقد أن شجاراً وقع قبل سقوط كاجانسكي من المبنى.

وقالت الشرطة الروسية إنها تحقق في وفاة العالم باعتبارها جريمة قتل محتملة، وأعلنت، ايضاً، بأنها تستجوب رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً كمشتبه به محتمل، وفقاً لموقع “ايه 2 نيوز”.

كاجانسكي، معروف بعمله في أبحاث السرطان، وكان أستاذاً مساعداً في فلاديفوستوك، وأمضى 13 عاماً في إدنبرة (اسكتلندا) حتى عام 2017.

وكان يعمل مؤخراً كمدير لمركز الطب الجينومي والتجديدي في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، وكان يعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.