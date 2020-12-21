النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2713)الاثنين 21/12/2020
أخبار فلسطينية
· كورونا" في فلسطين: 24 وفاة ورصد 1427 إصابة جديدة
· الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تهدد جهود إحياء عملية السلام
· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
· منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد علاقاتنا مع واشنطن إذا ما نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف
· فلسطين تدعو رؤساء برلمانات في العالم إلى دعم "أونروا"
· الخارجية: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
أخبار إسرائيلية
· إسرائيل تبدأ التلقيح وتتخذ خطوات وسط مخاوف من سلالة جديدة من كورونا
· انتخاب محمد بركة رئيسا لها مجددا:لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تثير جدلا…
· الثلاثاء: كوشنر يدشّن أول رحلة إسرائيلية مباشرة إلى المغرب
· كابينيت كورونا": البحث عن العائدين من بريطانيا سابقا والحجر للجدد
· »إسرائيل: نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة لكورونا
· انتهاء اجتماع "كابينيت كورونا" دون حسم
اخبار دولية
· سلالة جديدة من فيروس كورونا تقلق علماء الأوبئة
· وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا “خرجت عن السيطرة”
· وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة
· قراصنة إيرانيّون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية
· في عريضة للأورومتوسطي..24 نائبًا أوروبيًا يطالبون بتدخل فوري لمساعدة غزة بمكافحة كورونا
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اخبار عربية
· الجامعة العربية تنظم غدا اجتماعا لخبراء وممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس: “فيتو” من أطراف عربية لمنع دخولنا إلى منظمة التحرير
- الاحتلال يزعم اعتقال شاب استهدف جنديا بزجاجة حارقة في قلقيلية والمستوطنون يشنون «هجمات إرهابية»…
- انتخاب محمد بركة رئيسا لها مجددا:لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تثير جدلا…
- رفع قيود حظر التجول والعودة لإجراءات الطوارئ المشددة لمواجهة كورونا في الضفة وقطاع…
- “هنية” يثمّن الدور القطري في الوقوف مع فلسطين
- المستوطنون ينفذون “هجمات إرهابية” ضد الضفة.. وشاب يستهدف جنديا بزجاجة حارقة من “نقطة…
- أوقاف غزة تنفي منع المسيحيين من احتفالات “الكريسماس” وتوضح: الأمر خاص بالمسلمين
- القيادة الفلسطينية تربط عودة العلاقات مع أمريكا بتنفيذ وعود بايدن وتشدد على تنفيذ…
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الشرق الأوسط
· اتصالات حثيثة في إسرائيل لتجنب الانتخابات
· الفلسطينيون يربطون إعادة العلاقات بفتح مكتبهم في واشنطن
الاهرام المصرية
· الجامعة العربية تنظم غدا اجتماعا لخبراء وممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
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الشروق المصرية
· موقع إسرائيلي يتحدث عن إطلاق إيران حوارا غير مباشر مع إدارة بايدن
· إسرائيل تبدأ التلقيح وتتخذ خطوات وسط مخاوف من سلالة جديدة من كورونا
الاخبار اللبنانية
· «السعودية - ليكس»: فوائد التطبيع مع اسرائيل
· تقدير رئيس الاستخبارات السعودية: حدود الاستفادة الخليجية من إسرائيل
الخليج الإماراتية
· الصحة الفلسطينية تكشف عن 1750 إصابة بكورونا
الغد الأردنية
· الاحتلال يحتجز اللواء النتشة ويصيب شابا بوجهه في جنين
· 140 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال مصابون بكورونا
الشرق القطرية
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· الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تهدد جهود إحياء عملية السلام
· عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
· منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد علاقاتنا مع واشنطن إذا ما نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف
· الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا غرب جنين
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الصحة العالمية: لم نلاحظ تأثيرا لسلالة كورونا الجديدة على معدل الوفيات
· إصابة خمسة مواطنين واعتقال آخر في نابلس
· حماس تكشف: "فيتو" من أطراف عربية لمنع دخولنا إلى منظمة التحرير
· الأب منويل مسلم: من هو الصديق إذا لم تكن حماس صديقة لنا
· الحاخام الأكبر للاحتلال "يصلي" في دبي من أجل سلامة العائلة الحاكمة
· "التغيير والإصلاح": نشر صور الهيكل المزعوم ينبئ بخطر كبير
· هنية يهنئ أمير قطر باليوم الوطني
القدس
· مقتل مستوطنة قرب جنين
· فاة جديدة وتسجيل 74 إصابة بكورونا بطولكرم
· توغل إسرائيلي محدود شرق رفح
· إصابة عضو كنيست بكورونا
· اعتقال ثلاثة مواطنين من جنين
· وفاة المناضل سالم خلة أحد مؤسسي الجبهة الديمقراطية
الحياة الجديدة
· "كورونا" في القدس.. جائحة بنظام "الأبارتايد"
· أعمال حفر وتجريف في مقبرة الشهداء في القدس
· 43 مستوطنا يقتحمون الأقصى
· فتح "إقليم القدس" تكرّم الأسيرة المحررة هدى ياسين
· الخارجية: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
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صحيفة الأيام
· "كورونا" في فلسطين: 24 وفاة ورصد 1427 إصابة جديدة
· »الطرد يهدّد عشرات العائلات في الشيخ جرّاح وسلوان
· »جيش الاحتلال يكثّف اعتداءاته لطرد مزارعين من أراضيهم شرق خان يونس
· »بطريركية الأرمن تقرّ بتأجيرها أرضاً لبلدية الاحتلال في القدس
· »إسرائيل: نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة لكورونا
· »"العال" الإسرائيلية تسيّر أول رحلة للمغرب غداً
· »مناقصة لبناء 290 وحدة جديدة في مستوطنة غيلو
· »الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 12% العام الحالي
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وكالة الرأي
· يوني بن مناحم: حماس تحاول لي ذراع اسرائيل
· العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة الغربية
· الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين
· الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين في قلنسوة وكفرقاسم
· وزارة التنمية: نعمل على توفير مستلزمات الشتاء للأسر الفقيرة
· الصحة برام الله: 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بكورونا
· 23 وفاة و2152 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن
· الاحتلال يعتقل فتى مقدسي من العيسوية
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وكالة صفا
· ممول من "الفاو"..بالفيديو والصور لأول مرة.. مشروع لاستزراع وتربية أسماك "الدنيس" ببحر خانيونس
· في عريضة للأورومتوسطي..24 نائبًا أوروبيًا يطالبون بتدخل فوري لمساعدة غزة بمكافحة كورونا
· العثور على جثة مستوطنة غربي جنين
· اليوم بداية أربعينية الشتاء والليلة الأطول في العام
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وكالة سما
· العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية
· بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة
· وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة
· قطاع غزة المتضرر الأول من تأخره.. قناة 20: السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لجلب لقاح كورونا
· قناة اسرائيلية تحذر: فقدان السيطرة على كورونا بغزة سيدفع لتصعيد مع إسرائيل
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وكالة فلسطين اليوم
· لا مستقبل لشعبنا إذا راهن على إدارة بايدن
· البطش: العدو سيرى ما لا يسره من المقاومة في أي عدوان يشنه على شعبنا
· نهاية عام 2020 .. فشل وخيبة أمل في تحقيق المصالحة
· الشخرة : انخفاض أعداد الإصابات بكورونا ولكن تقييم الاغلاق يظهر بعد أسبوعين
· إصابات واعتقالات خلال مواجهات في نابلس
عرب 48
· فلسطين تدعو رؤساء برلمانات في العالم إلى دعم "أونروا"
· ترحيل أزمة الحكومة الإسرائيليّة إلى مطلع العام الجديد
· الثلاثاء: كوشنر يدشّن أول رحلة إسرائيلية مباشرة إلى المغرب
· كابينيت كورونا": البحث عن العائدين من بريطانيا سابقا والحجر للجدد
· قراصنة إيرانيّون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية
· انتهاء اجتماع "كابينيت كورونا" دون حسم
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وكالة وفا