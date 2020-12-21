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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2713)الاثنين 21/12/2020

21 كانون أول / ديسمبر 2020 09:56

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2713)الاثنين 21/12/2020

أخبار فلسطينية

·         كورونا" في فلسطين: 24 وفاة ورصد 1427 إصابة جديدة

·         الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تهدد جهود إحياء عملية السلام

·         عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

·         منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد علاقاتنا مع واشنطن إذا ما نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف

·         فلسطين تدعو رؤساء برلمانات في العالم إلى دعم "أونروا"

·         الخارجية: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا

 

أخبار إسرائيلية

 

·         إسرائيل تبدأ التلقيح وتتخذ خطوات وسط مخاوف من سلالة جديدة من كورونا

·         انتخاب محمد بركة رئيسا لها مجددا:لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تثير جدلا… 

·         الثلاثاء: كوشنر يدشّن أول رحلة إسرائيلية مباشرة إلى المغرب

·         كابينيت كورونا": البحث عن العائدين من بريطانيا سابقا والحجر للجدد

·          »إسرائيل: نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة لكورونا

·         انتهاء اجتماع "كابينيت كورونا" دون حسم

 اخبار دولية

 

·         سلالة جديدة من فيروس كورونا تقلق علماء الأوبئة

·         وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا “خرجت عن السيطرة

·         وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

·         قراصنة إيرانيّون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية

·          في عريضة للأورومتوسطي..24 نائبًا أوروبيًا يطالبون بتدخل فوري لمساعدة غزة بمكافحة كورونا

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اخبار عربية

·         الجامعة العربية تنظم غدا اجتماعا لخبراء وممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

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« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

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 الشرق الأوسط

·         اتصالات حثيثة في إسرائيل لتجنب الانتخابات

·         الفلسطينيون يربطون إعادة العلاقات بفتح مكتبهم في واشنطن

الاهرام المصرية

·         الجامعة العربية تنظم غدا اجتماعا لخبراء وممثلي الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

·          

الشروق المصرية

·         موقع إسرائيلي يتحدث عن إطلاق إيران حوارا غير مباشر مع إدارة بايدن

·         إسرائيل تبدأ التلقيح وتتخذ خطوات وسط مخاوف من سلالة جديدة من كورونا

 الاخبار اللبنانية

·         «السعودية - ليكس»: فوائد التطبيع مع اسرائيل

·         تقدير رئيس الاستخبارات السعودية: حدود الاستفادة الخليجية من إسرائيل

الخليج الإماراتية

·         الصحة الفلسطينية تكشف عن 1750 إصابة بكورونا

 الغد الأردنية

·         الاحتلال يحتجز اللواء النتشة ويصيب شابا بوجهه في جنين

·         140 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال مصابون بكورونا

الشرق القطرية

·          

·         الخارجية الفلسطينية: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تهدد جهود إحياء عملية السلام

·         عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

·         منظمة التحرير الفلسطينية: سنعيد علاقاتنا مع واشنطن إذا ما نفذت الإدارة الجديدة ما أعلنته من مواقف

·         الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا غرب جنين

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         الصحة العالمية: لم نلاحظ تأثيرا لسلالة كورونا الجديدة على معدل الوفيات

·         إصابة خمسة مواطنين واعتقال آخر في نابلس

·         حماس تكشف: "فيتو" من أطراف عربية لمنع دخولنا إلى منظمة التحرير

·         الأب منويل مسلم: من هو الصديق إذا لم تكن حماس صديقة لنا

·         الحاخام الأكبر للاحتلال "يصلي" في دبي من أجل سلامة العائلة الحاكمة

·         "التغيير والإصلاح": نشر صور الهيكل المزعوم ينبئ بخطر كبير

·         هنية يهنئ أمير قطر باليوم الوطني

القدس

·         مقتل مستوطنة قرب جنين

·         فاة جديدة وتسجيل 74 إصابة بكورونا بطولكرم

·         توغل إسرائيلي محدود شرق رفح

·         إصابة عضو كنيست بكورونا

·         اعتقال ثلاثة مواطنين من جنين

·         وفاة المناضل سالم خلة أحد مؤسسي الجبهة الديمقراطية

الحياة الجديدة

 

·         "كورونا" في القدس.. جائحة بنظام "الأبارتايد"

·         أعمال حفر وتجريف في مقبرة الشهداء في القدس

·         43 مستوطنا يقتحمون الأقصى

·         فتح "إقليم القدس" تكرّم الأسيرة المحررة هدى ياسين

·         الخارجية: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا

·          

صحيفة الأيام

·         "كورونا" في فلسطين: 24 وفاة ورصد 1427 إصابة جديدة

·         »الطرد يهدّد عشرات العائلات في الشيخ جرّاح وسلوان

·         »جيش الاحتلال يكثّف اعتداءاته لطرد مزارعين من أراضيهم شرق خان يونس

·         »بطريركية الأرمن تقرّ بتأجيرها أرضاً لبلدية الاحتلال في القدس

·         »إسرائيل: نتنياهو يدرس فرض إغلاق ثالث بسبب الطفرة الجديدة لكورونا

·         »"العال" الإسرائيلية تسيّر أول رحلة للمغرب غداً

·         »مناقصة لبناء 290 وحدة جديدة في مستوطنة غيلو

·         »الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 12% العام الحالي

·          

وكالة الرأي

·         يوني بن مناحم: حماس تحاول لي ذراع اسرائيل

·         العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة الغربية

·         الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من جنين

·         الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين في قلنسوة وكفرقاسم

·         وزارة التنمية: نعمل على توفير مستلزمات الشتاء للأسر الفقيرة

·         الصحة برام الله: 24 وفاة و1427 إصابة جديدة بكورونا

·         23 وفاة و2152 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

·         الاحتلال يعتقل فتى مقدسي من العيسوية

·          


وكالة صفا

·         ممول من "الفاو"..بالفيديو والصور لأول مرة.. مشروع لاستزراع وتربية أسماك "الدنيس" ببحر خانيونس

·         في عريضة للأورومتوسطي..24 نائبًا أوروبيًا يطالبون بتدخل فوري لمساعدة غزة بمكافحة كورونا

·         العثور على جثة مستوطنة غربي جنين

·         اليوم بداية أربعينية الشتاء والليلة الأطول في العام

·          

وكالة سما

 

·         العثور على جثة مستوطنة شمال الضفة والاشتباه الأولي بأنها عملية قومية

·         بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة

·         وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

·         قطاع غزة المتضرر الأول من تأخره.. قناة 20: السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لجلب لقاح كورونا

·         قناة اسرائيلية تحذر: فقدان السيطرة على كورونا بغزة سيدفع لتصعيد مع إسرائيل

·          

 

وكالة فلسطين اليوم

·         لا مستقبل لشعبنا إذا راهن على إدارة بايدن

·         البطش: العدو سيرى ما لا يسره من المقاومة في أي عدوان يشنه على شعبنا

·         نهاية عام 2020 .. فشل وخيبة أمل في تحقيق المصالحة

·         الشخرة : انخفاض أعداد الإصابات بكورونا ولكن تقييم الاغلاق يظهر بعد أسبوعين

·         إصابات واعتقالات خلال مواجهات في نابلس

 

عرب  48

·         فلسطين تدعو رؤساء برلمانات في العالم إلى دعم "أونروا"

·         ترحيل أزمة الحكومة الإسرائيليّة إلى مطلع العام الجديد

·         الثلاثاء: كوشنر يدشّن أول رحلة إسرائيلية مباشرة إلى المغرب

·         كابينيت كورونا": البحث عن العائدين من بريطانيا سابقا والحجر للجدد

·         قراصنة إيرانيّون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية

·         انتهاء اجتماع "كابينيت كورونا" دون حسم

·          

وكالة وفا

·         إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال سادس في نابلس

·         الصحة العالمية: لم نلاحظ تأثيرا لسلالة كورونا الجديدة على مع ...

·         الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين

·        

·         حدث في مثل هذا اليوم

·         21كانون أول (ديسمبر)

·         2003م  الاحتلال يعتقل الأستاذ عدنان عصفور ، المتحدّث الرسمي باسم حركة حماس في الضفة الغربية ، بعد سنوات من الملاحقة له

·         2002م حزب العمل الإسرائيلي يطرح خطّةً للفصل أحادي الجانب بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون اتفاقٍ سياسيّ .

·         2001م شرطة السلطة الفلسطينية تطلق النار على جموع الفلسطينيين الغاضبين بعد صلاة الجمعة في جباليا ، و تقتل 6 منهم و تجرح 80 آخرين .. كما أقدمت السلطة على عزل منزل د. عبد العزيز الرنتيسي بقطع الهاتف و الكهرباء عنه بعدما رفض أن يذعن لأمر السلطة بتسليم نفسه لها.

·         2000م ناصر عويضة (29 عاماً) من بلدة شعفاط ، يدهس بشاحنته أربعة جنود صهاينة فيصيبهم بجراحٍ اثنان منهم بحالةٍ خطرة .

·         1987م مقتل ثلاثة فلسطينيين على أيدي الشرطة الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

·         1983 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصل إلى القاهرة ويلتقي الرئيس حسني مبارك (ولد عام 1928) في انفراج تاريخي في العلاقات المتبادلة.

·         1973م افتتاح مؤتمر جنيف لـ (السلام) بحضور كلّ من الجمهورية العربية المتحدة و الأردن والكيان الصهيوني تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة و الرئاسة المشتركة لكلّ من الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي .

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