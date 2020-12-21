وزارة الاتصالات تصدر تقريرا بأبرز إنجازاتها خلال شهر نوفمبر 2020

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا تضمن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الوزارة إنه تم خلال الشهر الماضي المشاركة في اعمال اللجنة الحكومية الخاصة بتوثيق أنشطة مواجهة فايروس كورونا، وكما شاركت في اعمال اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير نظام سوق العمل الفلسطيني.

ولفتت الوزارة أنها تابعت تزويد مراكز الحجر الصحي بخدمات الانترنت اللاسلكي وتقديم الدعم الفني، شملت رفع سرعة الإنترنت لعدد (4) مواقع حجر صحي، وتزويد مركز حجر القرارة بخدمات الانترنت، وتزويد مستشفى الخير بخط VPN، وتزويد (8) مدارس بخدمة الانترنت، وتجهيز فندق ادم بخدمات الاتصالات والانترنت لخدمة المحجورين.

وبين التقرير أنه تم عقد ورشة عمل حول اسعار الهاتف الخلوي بحضور مدراء شركات الهاتف الخلوي وخبراء وأكاديميين اقتصاديين، كما شاركت الوزارة في جلسة عقدتها اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي والمختصين حول أسعار خدمات الهاتف الخلوي.

وبحسب التقرير، فقد شاركت الوزارة في عدد من الاجتماعات لمناقشة واقع التحول الإلكتروني في الوزارات، وكيفية المساهمة في تعزيز عملية التحول الذكي.

كما قامت الوزارة بمتابعة تشغيل وتعميم الخدمة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الزائرين حيث تم تفعيل الخدمة في مراكز التسوق التجارية والجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي، ومراكز التدريب المهني، وتم تطوير خدمة مركزية خاصة بتحديث بيانات المواطنين.

ووفقا للتقرير، فقد تم الانتهاء من تطوير خدمة "بياناتي" الخاصة بالمواطنين وتشمل عدة خدمات حكومية.

وذكر التقرير أنه تم تطوير بوابة الاستعلام الحكومية المركزية "تكامل" والتي تم اطلاقها مع بداية الشهر، كما تم متابعة تطوير تطبيق "حكومي" والذي سيتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع على كافة السجلات والبيانات الحكومية المتعلقة بالمواطن بالإضافة الى استعراض للمعاملات الحكومية المقدمة من المواطن على الهواتف الذكية، ومتابعة تشغيل نظام خاص بتوثيق الإجراءات الحكومية الخاصة بجائحة كورونا، وتقديم الدعم الفني له.

وأشارت الوزارة أنه تم تطوير منظومة بنك البريد والتي من خلالها يتم توزيع اسماء المستفيدين من المنحة الأميرية القطرية، وكذلك تشغيل نظام السندات الحكومية من خلال ربطه مع أنظمة الوزارات المالية والبنوك،

وقالت الوزارة إنه تم استقبال ( 1,410 ) مكالمة تتعلق باستفسارات ودعم فني للمواطنين من خلال الاتصال على الرقم المجاني 102-101-1800 واستقبال ومعالجة عدد( 6 ) شكاوى.

تطوير نظام موحد

وأعلنت الوزارة أنها تعمل على متابعة تطوير نظام موحد خاص بترميز عناوين السكن، لكافة مناطق القطاع، مع العمل على ربط كافة أنظمة الوزارات المحوسبة، وعناوين حسابات الدخول الموحد بالتميز المركزي الجديد.

وجاء في التقرير أن عدد عمليات الاستعلامات عن البيانات الحكومية ( 41.2) مليون استعلام وعدد معاملات نظام الدفع الإلكتروني المركزي بلغت (45.273) مليون وبلغ عدد مرات استخدام التسجيل الموحد ( 1.7)مليون مرة .

ومنحت الوزارة خلال نوفمبر الماضي ( 3 ) موافقات للمواقع الراديوية و ( 6 ) رخص وموافقات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أذونات استيراد أجهزة اتصالات وتكنولوجيا معلومات بواقع ( 60 ) إذن .

كما قامت الوزارة بمتابعة الأجهزة المدخلة إلى قطاع غزة في معبر كرم ابو سالم، وإصدار رخصة جديدة لشركة تقديم خدمات الانترنت بنظام Fi Wi، وإصدار ( 5 ) شهادات موافقة نوعية، واجراء فحص فلترة شبكات بواقع ( 5 ) مواقع إباحية.

وقالت الوزارة إنها أجرت زيارات ميدانية وكشف فني لخدمات الهاتف المحمول والبث عدد (4) وتم تخصيص عدد( 2 ) قنوات ترددية لخدمات البث. عدد معاملات الخدمات بريدية (بعائث وطرود وصناديق مخصوصة) عدد (7.782) .

ووفقا للتقرير، فقد قامت الوزارة بصرف المنحة القطرية لعدد ( 100,000) مستفيد من الاسر المتعففة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين والمنحة القطرية وفق الآلية البروتوكول الصحي المعتمد.