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مستشفى الأوروبي تنظم دورة تدريبية لطواقم العناية المركزة

21 كانون أول / ديسمبر 2020 10:06

مستشفى الأوروبي تنظم دورة تدريبية لطواقم العناية المركزة
مستشفى الأوروبي تنظم دورة تدريبية لطواقم العناية المركزة

غزة- الرأي

عقدت دائرة التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، دورة تدريبية استهدفت طواقم العناية المركزة وذلك بعد الانتهاء من مرحلتي التدريب العملية النظرية لتأهيل الطواقم للعمل داخل اقسام العناية.
وأكد  بسام مسلم مدير التمريض بالمستشفى، أن الدورة تأتي استجابة للحاجة وتزايد حالات كوفيد 19 التي تحتاج الى عناية مكثفة، لافتاً إلى ان الدورة قام بإعطائها ثلة من الخبراء المميزون وهم "كريستانا "من فرنسا و"روبيرتو" من أسبانيا ومحمد الحاج من غزة.
وأوضح مسلم، أن الدورة تناولت عدة محاور أهمها طرق العلاج بالأكسجين واجهزة التنفس الصناعي والرعاية التمريضية لمرضى "كوفيد 19 " بالعناية، وكذلك اساليب وطرق التدريب.
وذكر أن المستشفى الأوروبي يضم الآن (41) سرير عناية مركزة والعدد مرشح ليصل إلى مئة سرير، بالإضافة الى وجود 30 سرير عناية متوسطة قابلة للزيادة خلال الايام القادمة.

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