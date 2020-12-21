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الاحتلال يهدم منزلين وبركساً وبئر مياه جنوب الخليل

21 كانون أول / ديسمبر 2020 10:21

الاحتلال يهدم منزل
الاحتلال يهدم منزل

الخليل – الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين وبركسا وبئر مياه في خربة السيميا شمال غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منطقة السيميا وهدمت منزل المواطن شحدة رزق أبو الجيعان، الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع تقريبا، ومنزل آخر للمواطنين احمد سليمان أبو الجيعان، وحماد رزق سليم أبو الجيعان، وتبلغ مساحته 90 مترا مربعا، إضافة بئر مياه وبركس يعود لهما ويستخدمانه كحظيرة لتربية الماشية، وتبلغ مساحته 500 متر مربع.

وبينت أن المنزلين اللذين هدمهما الاحتلال، يأويان نحو 20 فردا وأنهم مشردون الآن.

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