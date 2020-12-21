"الفحص الشتوي للمركبات " مفتاح الأمان للسير بسلام

غزة- الرأي

حوادث سير تتنامى مع بداية المنخفضات الجوية في الشتاء، لتكون الحصيلة أرواح وخسائر مادية، ومفتاح الأمان في معظم حوادث السير فحص دوري للمركبات العمومية والخاصة.

وحسب وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة فإن عمليات الفحص تأتي في إطار حرص الوزارة على السلامة المرورية، وذلك بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، بحيث أن المركبات المخالفة يتم إنزالها عن الشارع لحين إجراء الفحص الدوري الشامل للمركبة، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يتم تحرير المخالفات للمتجاوزين عن الصيانة الرئيسية كعدم توفر الإضاءة في السيارات.

4 شهور

مدير عام هندسة المركبات في الوزارة بهاء الأغا، قال إن الوزارة تقوم سنويا بحملة الفحص الشتوي للمركبات، ومدتها 4 شهور وتبدأ من 16/11/2020م وحتى 16-3 -2021م، للمحافظة على حياة المواطنين والمركبات والحالة المرورية والعامة بالقطاع

وأكد الأغا أن أجزاء الفحص التي يتم التركيز عليها خلال مراكز الفحص هي بطارية السيارة، وشبكة الكهرباء، والمساحات والأضواء الأمامية والخلفية وإطارات السيارات والالتزام بطرق الوقاية والسلامة من جائحة كورونا "

وأضاف: لدينا خطة بدأت من العام الماضي تم خلالها فحص (40000) مركبة، وضاعفنا الرقم في العام الحالي حيث من المتوقع أن يتم فحص (60000) مركبة من أصل (83000) مركبة

وبين أن "وزارة النقل والمواصلات تقوم بالرقابة على (5) مراكز فحص منتشرة في قطاع غزة، من خلال تكليف موظفين من الوزارة بالدوام اليومي في هذه المراكز من أجل المحافظة عل مهنية العمل".

ولفت الأغا أن هناك برامج إلكترونية مشتركة بين مراكز الفحص والوزارة تفحص على مدار الساعة كيفية تعاملهم ومهنيتهم، مؤكدا سعي الوزارة لربط المراكز بكاميرات لمراقبتها من خلال الإدارة العامة لهندسة المركبات.

وتابع مضى على الحملة شهر من الآن وعدد الرخص التي تم سحبها لا تتجاوز (1000) رخصة حيث تم توجيهها للفحص الفني.

وأشار إلى أنه يتم سحب أوراق السائق المخالف للحملة ويتم تحويل السيارة لجهة الفحص الفني من أجل إعادة تهيئة أوضاعها.

ولفت مدير عام هندسة المركبات أنه تم حجز أقل من (600) مركبة لمخالفتها للإجراءات المرورية؛ بالإضافة لتوزيع أكثر من (8000) فحص شتوي على مراكز الفحص.

وأكد أن المركبات الملتزمة والجاهزة من الناحية الميكانيكية يتم فحصها من قبل شرطة المرور على الطريق وإذا استوفت الشروط يتم وضع ملصق الفحص الشتوي لها.

وكانت وزارة النقل والمواصلات أعلنت في مؤتمر صحفي لها عن انطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات، وذلك في إطار استعداد الوزارة لفصل الشتاء.

وفي كلمة ألقاها د. م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية خلال المؤتمر صرح أن الفحص الفني للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة يهدف، للتأكد من صلاحيتها للسير على الطرق وتأهيلها لفصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور، وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، وجمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق، ومراكز فحص الدينمومتر.

وطالب السائقين بالالتزام بإجراء كافة أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لمركباتهم، والتأكد من مدى صلاحيتها وسلامتها للسير على الطرقات.

وأكد الكحلوت أن الوزارة ستقوم بالتدقيق والمراقبة على محطات ومراكز “الدينمومتر” للتأكد من فحص المركبات بشكل جيد، والتعميم على المراكز بالتشديد على كافة المركبات وعدم إعطاء صلاحية سير إلا بعد التأكد من صلاحيتها بشكل كامل وكافة الأمور المتعلقة بالمركبة، وحينها سيتم اعتماد المركبة بصلاحيتها.

وطالب السائقين بالالتزام بإجراء كافة أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لمركباتهم، والتأكد من مدى صلاحيتها وسلامتها للسير على الطرقات.