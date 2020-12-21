مستشفى الإندونيسي يجري نحو (2000) عملية منذ بداية 2020

غزة- الرأي

أجرى قسم العمليات بالمستشفى الاندونيسي نحو (2000) عملية مجدولة وطارئة خلال العام الجاري منها ( 885 ) عملية طارئة منذ بدء الجائحة بقطاع غزة بعضها حالات، مؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا احتاجت تدخل عاجل لإنقاذ حياتها.

وأشارت الحكيمة شيرين البابا القائمة بإعمال رئيس قسم تمريض العمليات بالمستشفى الاندونيسي بأن الطواقم الطبية استطاعت أن تجرى عمليات خطرة للعديد من الحالات المصابة بفيروس "كوفيد19" المستجد والحمد لله تعافت معظمها.

وأوضحت البابا، أنه تم توقيف العمليات المجدولة نتيجة حالة الطوارئ بالمستشفيات وعلى الرغم من ذلك واصلت غرف العمليات إجراء العمليات الطارئة بجميع أنواعها داخل المستشفى لإنقاذ حياة المرضى، لافتةً إلى كم الصعوبات التي تواجه الطواقم الطبية العاملة بغرف العمليات ومن أهمها التعامل مع غالبية الحالات على أنها مصابة بالفيروس، وقالت" إننا على جهوزية تامة لإجراء العمليات الطارئة رغم المخاطر التي تحيط بنا في ل انتشار الوباء واصابة عدد من العاملين بالمستشفى".

يشار الى ان طواقم العمل بقسم العمليات تتخذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة لضمان حماية طواقمها من الاصابة بفيروس "كوفيد١٩" اثناء اجرائها للعمليات الطارئة.