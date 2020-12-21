الأنشطة الطلابية بتعليم شمال غزة توزع معقمات على موظفي المديرية

غزة- الرأي

في لفتة جميلة، ومبادرة لاقت ترحيب موظفي مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، نفذ قسم الأنشطة الطلابية في المديرية، حملة توزيع المعقمات والكمامات على الموظفين، وذلك بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني.

وقال رئيس القسم أ. محمد كلوب، إن هذه الحملة تأتي في سياق تمتين العلاقات الداخلية بين موظفي المديرية، وتقديراً لهم؛ لجهودهم في خدمة المسيرة التربوية والتعليمية، خاصة في يوم المعلم الفلسطيني.

وأوضح أ. كلوب أنه تم توزيع عبوات من الجل المعقم والكمامات على جميع موظفي المديرية، وذلك في إطار تعزيز ثقافة اتباع الوسائل والإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا"، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

من جانبهم، عبر موظفو المديرية عن إعجابهم بالمبادرة، مثمنين جهد قسم الأنشطة الطلابية المتميز في المديرية.