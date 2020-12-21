النائب سلامة يدعو المؤسسات الدولية لإنقاذ حياة الأسير اسعيد

غزة- الرأي

أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتور سالم سلامة استمرار اعتقال الاحتلال للأسير وسيم اسعيد المضرب عن الطعام منذ قرابة الشهر رفضًا لاعتقاله الإداري، مؤكداً أن الاعتقال الاداري جريمة دولة يمارسها الاحتلال في مخالفة صارخة لحقوق الانسان.

وقال النائب د. سلامة في تصريح له اليوم الاثنين:" اضراب الأسير اسعيد عن الطعام هو رسالة رفض للاعتقال الإداري الظالم، واستمرار لمعركة الصمود والدفاع عن الحقوق في وجه الاجرام الصهيوني، مطالباً بالإفراج العاجل عن أسرانا في سجون الاحتلال في ظل انتشار فيروس كورونا وسياسة الإهمال الطبي الظالمة ضد أسرانا ".

وأضاف النائب د. سلامة: "ليس غريباً على الاحتلال اعتقال المواطنين الفلسطينيين ادريا بحجج واهية، فهم الذين يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويمارسون اجرام دولة ممنهج ضد شعبنا الفلسطيني ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية"

وأكد النائب د. سلامة أن مقاومة المحتل حق كفلته جميع المواثيق والأعراف الدولية، مشيراً أن استمرار الاعتقال الإداري جريمة ورثها الاحتلال الصهيوني عن الاحتلال البريطاني.

وحمل النائب د. سلامة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعن حياة الأسير اسعيد في ظل سياسة الإهمال الطبي، مطالباَ بالعمل الفوري على إطلاق سراح كل الأسرى في ظل انتشار فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال.

ودعا النائب د. سلامة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية بالتدخل لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير اسعيد،و القيام بواجبها الإنساني تجاه أسرانا في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لجرائم الاحتلال في ظل الصمت دولي.