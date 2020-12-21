وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يقدم لـ"عوض" إنجازات 2020 للمجلس الأعلى للرياضة وكالة الرأي الفلسطينية مشتهى: الصحة لا تمتلك مخزونًا استراتيجيًّا من المواد المخبرية وكالة الرأي الفلسطينية مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يسلم المنحة المالية لأندية محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تنهي أعمال الصيانة الدورية لملعب خان يونس البلدي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خانيونس تزرع وتوزع 660 شتلة في الشوارع والمؤسسات الخدماتية وكالة الرأي الفلسطينية النائب سلامة يدعو المؤسسات الدولية لإنقاذ حياة الأسير اسعيد وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير عماد أبو رموز إلى المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تجتمع بموظفيها لمناقشة النهوض بالعمل وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية في الصحة تبحث عقد دورات تدريبية في جراحة العظام
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بمشاركة "منتدى الأمة"

صور| "الشباب والثقافة" تكرم الأطفال الفائزين بمسابقة "موهبتك من بيتك"

21 كانون أول / ديسمبر 2020 01:17

"الشباب والثقافة" تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة "موهبتك من بيتك"

غزة- الرأي

كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ومنتدى الأمة للتنمية، اليوم الإثنين، الأطفال العشرة الفائزين في الأسبوع الأول من مسابقة موهبتك من بيتك، والتي تهدف إلى إبراز مواهب الأطفال وإبداعاتهم خلال فترة الحجر الصحي بسبب جائحة "كورونا".
وحضر حفل التكريم الذي أقيم بمقر الهيئة في مدينة غزة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة الأستاذة أميرة هارون، ورئيس منتدى الأمة الدكتور فريد قبلان، ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور إسماعيل داوود، ورئيس تحرير صحيفة فلسطين الأستاذ مفيد أبو شمالة، والمدراء العامون بالهيئة.
وفي كلمة له، أوضح محيسن أن المسابقة تأتي لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الأطفال، وأوقات فراغهم الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا، وتهدف إلى إضفاء طابع من السعادة والتفاعل وكسر الروتين في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الأطفال المميزة وتحفيزها وتنميتها.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يُعد مستودعا للإبداع والمواهب في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الهيئة تستعد خلال العام القادم لإطلاق سلسلة من المشاريع والأنشطة التي تستهدف شرائح الشباب والأطفال على وجه الخصوص والتي من شأنها الارتقاء بالمشهد الثقافي الفلسطيني.
وأعرب محيسن عن شكره وتقديره لمنتدى الأمة على جهودهم المبذولة لإنجاح المسابقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد أنموذجًا للتعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المجتمع الفلسطيني.
من جانبه أكد قبلان على أهمية المسابقة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، مبينًا دور أولياء الأمور في اكتشاف مواهب أطفالهم ورعايتها والاهتمام بها وتنميتها وتوظيفها بشكل هادف، خاصة في ظل الثورة الهائلة التي يشهدها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره أوضح داوود أن المسابقة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال حيث بلغ عدد المشاركين في الأسبوع الأول أكثر من (200) طفل موهوب في مجالات المسابقة، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم واجهت صعوبة بالغة في تحديد الفائزين نظرًا لتميز موهبة المشاركين وتقارب المستوى بينهم.
وبيّن أن المشاركة في الأسبوع الثاني من المسابقة تنتهي مساء يوم الأربعاء القادم 23/12/2020 ويتم إعلان النتائج يوم الأحد، وتستمر المسابقة على مدار (4) أسابيع، لافتًا إلى أن الأطفال الذين لم يحالفهم الحظ هذا الأسبوع ستتاح لهم الفرصة للمشاركة مرة أخرى في المسابقة.
وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد أعلنت مساء أمس الأحد أسماء الأطفال العشرة الفائزين بجوائز الأسبوع الأول، وجاءت على النحو التالي: نيسان أبو القمصان وليا القريناوي مجال كتابة القصة، لينا قنديل ومنذر عكيلة مجال التقليد والستاند أب كوميدي، محمد كشكو ومؤيد شراب مجال الإنشاد، يوسف عبد المعطي وريما الهباش مجال العزف والأغنية الوطنية، وبراءة المصري وراما لبد مجال الإلقاء، وقد حصلوا على جائزة بقيمة 50 دولار لكل فائز.
 

131981675_1620453434807829_1008405618538994269_o 132172624_1620453304807842_1812492496638913386_o 132005190_1620453224807850_7852534263690702800_o 131968862_1620453061474533_3845422419232117359_o 132429153_1620453014807871_7229289551282372683_o 132201831_1620453001474539_6696101635217411090_o 132423478_1620452958141210_1141777322401564459_o 132193025_1620453141474525_1154382924058225053_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟