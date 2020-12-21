صور| "الشباب والثقافة" تكرم الأطفال الفائزين بمسابقة "موهبتك من بيتك"

غزة- الرأي

كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ومنتدى الأمة للتنمية، اليوم الإثنين، الأطفال العشرة الفائزين في الأسبوع الأول من مسابقة موهبتك من بيتك، والتي تهدف إلى إبراز مواهب الأطفال وإبداعاتهم خلال فترة الحجر الصحي بسبب جائحة "كورونا".

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بمقر الهيئة في مدينة غزة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة الأستاذة أميرة هارون، ورئيس منتدى الأمة الدكتور فريد قبلان، ورئيس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور إسماعيل داوود، ورئيس تحرير صحيفة فلسطين الأستاذ مفيد أبو شمالة، والمدراء العامون بالهيئة.

وفي كلمة له، أوضح محيسن أن المسابقة تأتي لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الأطفال، وأوقات فراغهم الطويلة التي فرضتها جائحة كورونا، وتهدف إلى إضفاء طابع من السعادة والتفاعل وكسر الروتين في نفوس الأطفال، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الأطفال المميزة وتحفيزها وتنميتها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يُعد مستودعا للإبداع والمواهب في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الهيئة تستعد خلال العام القادم لإطلاق سلسلة من المشاريع والأنشطة التي تستهدف شرائح الشباب والأطفال على وجه الخصوص والتي من شأنها الارتقاء بالمشهد الثقافي الفلسطيني.

وأعرب محيسن عن شكره وتقديره لمنتدى الأمة على جهودهم المبذولة لإنجاح المسابقة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد أنموذجًا للتعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المجتمع الفلسطيني.

من جانبه أكد قبلان على أهمية المسابقة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، مبينًا دور أولياء الأمور في اكتشاف مواهب أطفالهم ورعايتها والاهتمام بها وتنميتها وتوظيفها بشكل هادف، خاصة في ظل الثورة الهائلة التي يشهدها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره أوضح داوود أن المسابقة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال حيث بلغ عدد المشاركين في الأسبوع الأول أكثر من (200) طفل موهوب في مجالات المسابقة، لافتًا إلى أن لجنة التحكيم واجهت صعوبة بالغة في تحديد الفائزين نظرًا لتميز موهبة المشاركين وتقارب المستوى بينهم.

وبيّن أن المشاركة في الأسبوع الثاني من المسابقة تنتهي مساء يوم الأربعاء القادم 23/12/2020 ويتم إعلان النتائج يوم الأحد، وتستمر المسابقة على مدار (4) أسابيع، لافتًا إلى أن الأطفال الذين لم يحالفهم الحظ هذا الأسبوع ستتاح لهم الفرصة للمشاركة مرة أخرى في المسابقة.

وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد أعلنت مساء أمس الأحد أسماء الأطفال العشرة الفائزين بجوائز الأسبوع الأول، وجاءت على النحو التالي: نيسان أبو القمصان وليا القريناوي مجال كتابة القصة، لينا قنديل ومنذر عكيلة مجال التقليد والستاند أب كوميدي، محمد كشكو ومؤيد شراب مجال الإنشاد، يوسف عبد المعطي وريما الهباش مجال العزف والأغنية الوطنية، وبراءة المصري وراما لبد مجال الإلقاء، وقد حصلوا على جائزة بقيمة 50 دولار لكل فائز.

