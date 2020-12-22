وكالة الرأي الفلسطينية انفجار بركان مهيب في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرّم الموظفين المتميزين والمبادرين في أوقات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية رسائل تهديد نصية تصل لهواتف جنود الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إصابات إثر هجوم مستوطنين على مركبات فلسطينية غرب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصدر أحكاماً بالمؤبد على 5 فلسطينيين خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل التجريف داخل حي وادي الربابة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية إصابة فلسطيني إثر دهسه من قبل مستوطن شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا" يوضح آلية عمل ديوان المظالم في قطاع غزة
أخبار » عجائب وطرائف

انفجار بركان مهيب في أمريكا

22 كانون أول / ديسمبر 2020 07:24

انفجار بركان مهيب في أمريكا
انفجار بركان مهيب في أمريكا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،امس الاثنين، نقلاً عن مرصد بركان هاواي، إن بركان كيلويا اندلع في جزيرة هاواي الكبيرة.

وشهد البركان النشط سلسلة من الانفجارات المتفجرة في 2018 لكنه ظل "صامتا" منذ ذلك الحين حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما بدأت تظهر عليه علامات النشاط.

اكتشف المرصد توهجًا داخل فوهة البركان في حوالي الساعة 9:30 مساء. تصاعد الموقف بسرعة وتم تعيين رمز اللون الأحمر للثوران، وهو أعلى مستوى استشاري ممكن للطيران، بينما تم تغيير مستوى التنبيه إلى "تحذير".

ظهرت صور ومقاطع فيديو للثوران على الإنترنت، حيث شوهدت أبخرة من الدخان الأسود تتصاعد من فوهة البركان، ملوّنة بظلال برتقالية.

يسجل المرصد نشاطا زلزاليا متزايدا في منطقة البركان منذ سبتمبر/أيلول، في وقت سابق من هذا الشهر، سجل الخبراء تشوهات أرضية ومعدلات زلازل تجاوزت تلك التي لوحظت منذ نهاية ثورانه عام 2018.

في مايو/أيار 2018، وقع انفجار بركاني في بركان كيلويا في جزيرة هاواي الكبيرة. وهو واحد من خمسة براكين في جزيرة هاواي الكبيرة وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز شؤون المرأة يختتم تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟