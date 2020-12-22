ظهور تمساح "بحجم ديناصور" في أحد ملاعب الغولف

انتشر مقطع فيديو بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه تمساح ضخم، بحجم استثنائي، في أحد نوادي الغولف بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأن كان تواجد التماسيح داخل ملاعب الغولف أمرا شائع الحدوث في الولايات المتحدة الأمريكية، كون تلك الملاعب تحتوي على مسطحات مائية واسعة نوعا ما، إلا أن حجم التمساح العملاق الذي ظهر بولاية فلوريدا كان شيئا لامثيل له.

وتم القبض على الزاحف الضخم في نادي فالنسيا للغولف، أثناء تجوله ببطء على العشب، ومن الواضح أنه كانت يتجه نحو البحيرة الصغيرة المتواجدة داخل الملعب.

وأعجب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بحجم هذا الحيوان الشرس، وقارنه الكثيرون بالـ"غودزيلا" والديناصور، وكانت التعليقات الأكثر تداولا "ضخم مثل الديناصور!"، "يعيش غودزيلا في نابولي".