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في ظل جائحة كورونا

" العبادلة": الصحة تستخدم كل الوسائل التدريبية لتطوير تخصص العناية المركزة

22 كانون أول / ديسمبر 2020 07:55

" العبادلة": الصحة تستخدم كل الوسائل التدريبية لتطوير تخصص العناية المركزة

غزة- الرأي

أكد مدير عام تنمية القوى البشرية في وزارة الصحة د. رامي العبادلة، أن تدريب الأطباء في مجال العناية المركزة هل من أولويات وزارة الصحة خلال جائحة كورونا .

 وقال إن الوزارة بصدد استخدام كل الوسائل التدريبية المتاحة لتطوير تخصص العناية المركزة بنظام المحاكاة أسوة بالمراكز المتقدمة ، آملا ان ترفد الوزارة بهذا الجانب وتدريب أكبر عدد من الكوادر لتخفيف العبء والمسئولية خلال الفترة القادمة وما بعدها
جاء ذلك خلال تعقيبه على البرنامج التدريبي والذي تم تنفيذه لتأهيل مدربين محليين من خلال منظمة الصحة العالمية في مجال العناية المركزة وذلك عبر تقنية التدريب عن بعد.
بدوره أوضح  محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب أن البرنامج استهدف أربع مدربين محليين كل من د. إياد ابو كرش، د.جهاد الجعيدي ، د. هاني سمور، د.ايلما وينغ .
حيث قام المدربين بتدريب اطباء عناية مركزية حديثي التعليم بإشراف البروفسور تشارلس من هونكونغ- منظمة الصحة العالمية، وعبر اسلوب جديد في التدريب نظام المحاكاة والتدريب عن بعد، حيث استمر التدريب لمدة ست ساعات من خلال ست محطات مهارية بواقع 45 دقيقة لكل محطة.
وتابع ا.نوفل انه سيتم تدريب جميع الاطباء الذين التحقوا في دورة العناية المركزة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر على غرار المجموعة الاولى ،علما بانه تم تجهيز وحدة عناية مركزة بكامل معداتها للتدريب بنظام المحاكاة ويتم عبره مناقشة سيناريو وتطبيقها مباشرة على اجهزة التنفس الصناعي وانظمتها المعروفة وآلية التنبيب الصناعي والتعامل مع حالات كيفية تقييم مرضى العناية المركزة بالإضافة لكيفية التدريب على بروتوكولات العلاجية لحالات كوفيد19 داخل أقسام العناية المركزة.

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