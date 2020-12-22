هل الفواق "الزغطة" من أعراض فيروس كورونا؟

ما زالت أعراض فيروس كورونا تمثل حالة من الغموض للجميع فحتى الآن أثر الفيروس على عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، ما أدى إلى اكتشافات جديدة حول الأعراض التي يمكن أن تصاحب المرض، في الآونة الأخيرة، أشارت العديد من دراسات الحالة إلى أن الفواق "الزغطة" المستمرة قد تكون مظهرًا نادرًا وغير معتاد لفيروس كورونا، وكانت هناك العديد من الدراسات التي تشير الى أن هذه الحالة قد تكون علامة على الإصابة، وفقا لتقرير موقع healthline.

في دراسة حالة حديثة أجريت وجد أن رجلًا يبلغ من العمر 64 عامًا يعاني من الفواق المستمر باعتباره العرض الوحيد لفيروس كورونا في هذه الحالة، وقام موضوع الدراسة بزيارة عيادة خارجية بعد تعرضه لنوبة من الفواق لمدة 72 ساعة، تم إجراء كل من فحص الدم وتصوير الرئة وكشفوا عن أدلة على وجود عدوى في كل من الرئتين وانخفاض خلايا الدم البيضاء كشفت اختبارات المتابعة لكورونا عن تشخيص إيجابي، وفي دراسة حالة مختلفة لعام 2020، تم العثور على رجل يبلغ من العمر 62 عامًا يعاني من الفواق كعرض من أعراض فيروس كورونا الجديد في هذه الحالة ، كان المريض يعاني من الفواق لمدة 4 أيام قبل تقديمه إلى غرفة الطوارئ، عند الدخول، أظهر المزيد من الاختبارات نتائج مماثلة في رئتيهم، وكذلك انخفاض خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية مرة أخرى، أكد اختبار كورونا التشخيص الإيجابي.

ما هو الفواق؟



الزغطة شائعة جدًا وتحدث عندما يتقلص الحجاب الحاجز بشكل لا إرادي، الحجاب الحاجز هو عضلاتك الواقعة مباشرة تحت رئتيك والتي تفصل صدرك عن بطنك، يمكن أن يحدث الفواق بسبب كل شيء من الأكل إلى ابتلاع الهواء إلى الإجهاد، وأكثر من ذلك بكثير، رغم أنها قد تكون مزعجة إلى حد ما، إلا أنها نادرًا ما تكون علامة على أي شيء خطير بشكل عام، لا تدوم الفواق سوى بضع دقائق رغم أنه في بعض الحالات، من المعروف أنها تستمر لساعات، وتعتبر الفواق الذي يستمر لأكثر من 48 ساعة مدعاة للقلق ويجب معالجته من قبل الطبيب.

طرق علاج الزغطة



عادةً ما تكون خيارات العلاج الطبي للفواق محجوزة للأشخاص الذين يعانون من الحازوقة المزمنة التي لا تحل من تلقاء نفسها، قد تشمل بعض خيارات العلاج هذه:

الأدوية: تشمل الأدوية الموصوفة للفواق المزمن عمومًا الأدوية المضادة للتشنج التي تمنع الأنسجة العضلية الملساء من الارتعاش أو التشنج ومع ذلك ، يمكن وصف الأدوية الأخرى، مثل تلك المستخدمة في علاج ارتجاع المريء كلها أدوية يمكن وصفها للفواق المزمن.

الحقن: في حين أن الأدوية الموصوفة هي خط العلاج الأول للفواق المستمر، إلا أنها في بعض الأحيان لا تكون قوية بما يكفي قد يكون من الضروري حقنة بوبيفاكائين لمنع العصب الذي يسبب الفواق.

جراحة: إذا لم تساعد الأدوية أو الحقن في إيقاف الفواق المزمن ، فيمكن التفكير في الجراحة يتضمن الخيار الجراحي للفواق المزمن إدخال جهاز يستخدم التحفيز الكهربائي لإيقاف الفواق.