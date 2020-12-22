الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى الخميس

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا الى غائما جزئيا وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة بارداً في معظم المناطق، جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم غد الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة خاصة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الخميس المقبل غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الجمعة، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.